Kanusport: Haus der Athleten in Augsburg eröffnet

Zukünftig können nun auch auswärtige Kanu-Nachwuchsathletinnen und -athleten an den Standort Augsburg gebunden und dort optimal gefördert werden: mit dem "Haus der Athleten" nahe dem Eiskanal. Projektpartner für den Bereich "Wohnen" ist das Evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum Augsburg (EVKi). Neben der Integration in die bestehende Internatseinrichtung werden die Sportler vor Ort pädagogisch betreut und erhalten eine Vollverpflegung im Haus.

Kurze Wege zwischen Eiskanal, Schule und Wohnung

Partnerschulen sind das Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg, sowie die FOS und Realschule in Friedberg. Kurze Wege zwischen Schule, Internat und Trainingsmöglichkeiten sollen den Sportlern helfen, vielleicht schon bald in die Fußstapfen von Spitzenkanuten wie Alexander Grimm und Hannes Aigner treten.

Die ersten Nachwuchs-Kanuten sind schon eingezogen

Die Nachwuchs-Kanuten Luis aus Waldkirch im Breisgau und Emily aus Rosenheim, beide 16 Jahre alt, sind die ersten Nachwuchssportler, die ins "Haus der Athleten Augsburg" schon eingezogen sind. Auch in anderen Städten in Bayern gibt es ein Haus der Athleten: in Nürnberg, München, Oberstdorf und Berchtesgaden.

Ein Gewinn für den Bundesstützpunkt Kanuslalom in Augsburg

Einer Sprecherin des Olympiastützpunkts Bayern zufolge fehlte im Nachwuchsbereich des Deutschen Kanu-Verbands in Augsburg bislang die Möglichkeit, an einem Ort sowohl zu trainieren, zu wohnen und in die Schule zu gehen.

Diese Lücke beim "Wohnen" habe man nun endlich schließen können. Für den Bundesstützpunkt Kanuslalom, der laut Olympiastützpunkt Bayern über exzellente Trainingsmöglichkeiten verfügt, sei das neue Verbundsystem aus Schule, Wohnen und Training und daher ein Zugewinn.