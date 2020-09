Kanufahrer in der Naab vermisst – Polizei setzt Suche fort

Polizei und Rettungskräfte suchen seit der vergangenen Nacht in der Naab im Landkreis Regensbnurg nach einer möglicherweise gekenterten Person. Ein Angler hatte am späten Sonntagabend nahe Pielenhofen ein auf dem Fluss treibendes, gekentertes Kanu beobachtet, an dem eine Person hing. Die Polizei startete noch in der Nacht eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschrauber. Kurz darauf konnte in der Nähe das verlassene Kanu geborgen werden. Die Person wurde aber nicht gefunden.

Kanu beim Bootsverleih gestohlen

Die Suchaktion wurde kurz vor Mitternacht abgebrochen und am Montagvormittag fortgesetzt. Die Ermittlungen haben mittlerweile ergeben, dass das Kanu zuvor von Unbekannten bei einem Bootsverleih flussaufwärts gestohlen worden ist.

Auch bei der Suchaktion am Montag wird ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Außerdem unterstützt die Bayerische Grenzpolizei den Einsatz mit einer Multicopter-Drohne.