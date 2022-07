Kanufahren auf der Wiesent: Gericht weist Klage ab

Gemächlich fließt die Wiesent unterhalb der Burg Rabeneck durch die Fränkische Schweiz. Diese Idylle kann man unter anderem auf einem ausgeliehenen Kanu erleben – daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Denn die Kanuverleiher dürfen hier im Landkreis Forchheim ihren Betrieb auch in Zukunft weiterlaufen lassen. Gemäß einer Mitteilung des Landratsamts Forchheim wurde am Verwaltungsgericht Bayreuth eine entsprechende Klage des Bund Naturschutz (BN) abgewiesen.

Bund Naturschutz sorgt sich um geschützte Lebensräume

Bei den Umweltschützern ist man hingegen enttäuscht von der gerichtlichen Entscheidung. "Wir hatten gehofft, dass das Gericht in der entscheidenden Frage zukunftsweisender urteilt", heißt es in einer Stellungnahme des BN. Laut Angaben des Vereins sei zuvor festgestellt worden, dass europäisch geschützte Arten und Lebensräume an der Wiesent in einem schlechten Zustand seien. Für den Schutz des europäischen Vogelschutzgebietes und des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes an der Wiesent müsse mehr getan werden, als nur den schlechten Status-Quo zu erhalten, so der BN weiter.

Der Naturschützer hatten seit 2019 bereits mehrmals gegen die sogenannte Schifffahrtsgenehmigung geklagt. Bisher erreichte der BN mit seinem Vorgehen eine Reduzierung der Verleihkontingente um 30 Prozent. Zudem musste wegen des geringen Wasserstandes die Kanuverleiher die Strecke Rothenbühl-Ebermannstadt aufgeben.