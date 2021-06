Kanufahren auf der Plattlinger Isarwelle: ein Knochenjob

Kanu-Sport: Übung macht den Meister

Hinkels Tipp für Anfänger: Einen entfernten Brückenpfeiler fokussieren und sich in die Fluten stürzen. Doch auch das klappt nicht bei mir. Wieder falle ich ins Wasser - und schäme mich vor den anderen Sportlern. Doch zumindest gewinne ich die Erkenntnis: Ich bin das beste Beispiel dafür, um zu zeigen, was die Kanuten leisten. Das ist kein Schönwettersport, hier springt man nicht einfach schnell in die Welle. Da gehört Übung dazu, das ist Leistungssport.

Isarwelle: Besuchermagnet und Schauplatz für Wettkämpfe

Die Tricks der Kanuten locken täglich Besucher an die Welle. Nicht nur die Sportler profitieren von der Welle in Plattling, sondern die Stadt selbst. Die Welle: ein kleiner Tourismusmagnet und der ganze Stolz der Stadt. Dieses Jahr finden in Plattling die Deutschen Meisterschaften und die Qualifikationen für die EM statt. Die EM soll im Oktober in Paris stattfinden. Geplant sind die Qualis dafür in Plattling für Ende Juli. Doch wegen Corona könnte sich das alles nochmal verschieben.

Das Gefühl des Wellenreitens

Von einer Qualifikation für die EM bin ich weit entfernt. Doch Hinkel überzeugt nicht nur als Kanut, sondern auch als Lehrer. Ich schaffe es zumindest, mich ein paar Sekunden auf der Welle zu halten. Dieses Gefühl vom Wellenreiten ist unbeschreiblich. Jetzt verstehe ich, warum es die Wassersportler von überall nach Plattling an die Welle zieht - für diesen einen Moment.