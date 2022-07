Kanu-WM in Augsburg lockt auch abseits des Sports

Zum vierten Mal ist Augsburg in dieser Woche Austragungsort einer Kanu-WM, genau 50 Jahre nach den ersten Wettkämpfen auf dem Augsburger Eiskanal bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Mit den Kanuten Ricarda Funk, Elena Lilik, Hannes Aigner und Sideris Tasiadis kämpfen bei dieser WM auch echte Augsburger Talente um die zehn möglichen Goldmedaillen.

Das sind die deutschen Favoriten bei der WM in Augsburg

WM-Eröffnungsfeier auf dem Rathausplatz

Auch wenn die Kanu-WM schon seit Monaten Gesprächsthema ist und die Gesichter der Augsburger Medaillenhoffnungen allgegenwärtig sind, zieht es längst nicht jeden Stadtbewohner zum Eiskanal und den sportlichen Wettkämpfen. Doch Kanu ist mit Augsburg verbunden wie kaum ein anderer Sport, und genau deshalb wollten die Organisatoren auch einen Wettbewerb organisieren, der alle Augsburger anspricht.

Schon die Eröffnung der Weltmeisterschaft wird deshalb nicht am Eiskanal gefeiert, sondern auf dem Augsburger Rathausplatz. Auf der Bühne werden die Stars der WM vorgestellt, es gibt einen Rückblick auf die Olympischen Spiele 1972 und auch viel Live-Musik. Das kulturelle Rahmenprogramm zieht sich über die ganze Stadt und die ganze Woche und soll Augsburgs Status als Unesco-Welterbe-Stadt gerecht werden.

Wasser verbindet Kultur und Sport

Das verbindende Element vieler Programmpunkte ist deshalb das Wasser. Es gibt Führungen zum Augsburger Wassermanagement-System und den Welterbestätten. Beim Kulturfestival "Water&Sound" treten kontemporäre Künstler aus der ganzen Welt auf, und Kinder können im Augsburger Stadtwald mit dem kleinen Wasserdrachen etwas über die Bedeutung von sauberem Trinkwasser lernen.

Augsburger Kanäle sollen zum Nachdenken anregen

Ein Teil des Programms soll die Besucherinnen und Besucher der Stadt zum Nachdenken anregen. Mit dazu gehören Kunstinstallationen an den Augsburger Kanälen. "Kanuancen" haben die Macherinnen und Macher das Werk genannt, das aus drei Teilen besteht: Einer Müllwelle, einer Altkleiderwelle und eine Welle, die auf soziale Ungleichheit hinweisen soll.

"Wir versuchen, ein gewisses Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen für das Thema Fast Fashion, für das Thema Solidarität, für das Thema Müll, auch eben in öffentlichen Gewässern. Wir haben viele städtische Kanäle in Augsburg. Was da so unterm Jahr drin landet, das wollen wir aufbereiten", erklärt Manuel Schill, der Verantwortliche für das kulturelle Rahmenprogramm der Kanu-WM. Ungeplant weist die Müllwelle in diesem Jahr noch auf ein anderes Thema hin: die Wasserknappheit. Denn aufgrund des niedrigen Wasserstandes in den Augsburger Kanälen kann die Installation nicht so wie ursprünglich geplant aufgebaut werden.