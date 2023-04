"Kann krank machen": Bayern startet Aktion gegen Einsamkeit

"Licht an. Damit Einsamkeit nicht krank macht" - unter diesem Motto will Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Menschen helfen, die sich einsam fühlen. Am Karfreitag kündigte das Ministerium eine entsprechende Aktion an. Auch der Minister selbst will sich daran beteiligen: Zum offiziellen Auftakt am 27. April im schwäbischen Buxheim bei Memmingen wird sich Holetschek Zeit nehmen, um an einer Supermarkt-"Ratschkasse" mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Mit der in einem Supermarkt eingerichteten "Ratschkasse" sei die Idee verbunden, dass sich dort Kundinnen und Kunden beim Bezahlen der Ware in aller Ruhe mit den Angestellten unterhalten könnten, heißt es. "Es gibt viele Menschen, die sich einsam fühlen, und die Supermarktkasse kann für sie eine gute Gelegenheit sein, ins Gespräch zu kommen", zeigte sich Holetschek überzeugt.

Von Diabetes bis hin zu Angstzuständen - Einsamkeit kann krank machen

Wissenschaftliche Studien wie das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) oder der Deutsche Alterssurvey (DEAS) zeigten, dass jede Altersgruppe von Einsamkeit betroffen sein könne. Zudem betont der Minister: "Einsamkeit kann krank machen." Zahlreiche Studien hätten Einsamkeit als Risikofaktor für körperliche und psychische Krankheiten identifiziert. Dazu gehörten nicht nur Erkrankungen wie Angstzustände und Depressionen, sondern auch Demenz, Diabetes mellitus Typ2, Schlaganfall oder Bluthochdruck.

Mit Informationen von KNA