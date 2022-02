Kann Kirche reformiert werden? Generaloberin Ganz optimistisch

Schwester Katharina Ganz ist sich sicher: "In fünf Jahren wird unsere Kirche in Deutschland nicht mehr so aussehen, wie jetzt." Sie ist Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen und Mitglied des Forums "Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche". Die dritte Synodalversammlung in Frankfurt am Main sei ein "Meilenstein" und "historischer Moment, ein bahnbrechendes Ereignis", betont sie im Gespräch mit dem BR.

Studie habe institutionelles Versagen der Kirche offenbart

Das vor gut zwei Wochen veröffentlichte Münchener Missbrauchsgutachten habe "erneut erschreckende Verbrechen und das institutionelle Versagen der Kirche" ans Licht gebracht. Auch die Präsenz von queeren Mitarbeitenden und Frauenverbänden hätten gezeigt, dass die Kirche nicht an diesen Themen vorbeikomme. Den anwesenden Bischöfen sei anzumerken gewesen, dass die Kirche "am Abgrund" stehe und sich etwas verändern müsse und es "nicht Worte, sondern Taten" brauche: Am Wochenende würde sich daher entscheiden, ob die katholische Kirche in Deutschland reformfähig sei, oder ob sie sich weiter ins Abseits katapultiere.

Vorschlag: Gläubige sollten neuen Bischof mitbestimmen können

Deshalb verabschiedete der Synodale Weg bei seiner dritten Versammlung konkrete Handlungsvorschläge: Große Zustimmung erhielt der Vorschlag, das Kirchenvolk künftig an der Wahl des Diözesanbischofs zu beteiligen. Ein Laiengremium soll eingerichtet werden, das zusammen mit dem Domkapitel eine Liste geeigneter Bischofskandidaten für Rom erstellt. Befürwortung gab es auch für ein Grundsatzpapier zur Gleichberechtigung der Geschlechter in der Kirche. Die meisten Dinge, die verabschiedet wurden, sind laut Ganz ohne weiteres ins deutsche Kirchenrecht integrierbar: "Da brauchen wir keine Antwort aus Rom abwarten."

Langfristige Ziele: Lockerung des Zölibats und Frauenweihe

In fünf Jahren sieht Ganz für die katholische Kirche in Deutschland eine "viel stärkere Vielfalt in den Ämtern und in der Liturgie, aber auch in den Gremien, wo die Entscheidungen fallen" und erklärt: "Wir haben mehr Kontrolle, mehr Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche. Genau dahin muss die Reise gehen." Dies sei ein erster Schritt, danach müsse auf weltkirchlicher Ebene die Fragen nach der Lockerung des Zölibats und der Frauenweihe geklärt werden, sagte die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen.

Man habe eine päpstliche Ausnahmegenehmigung angeregt, "sodass die deutsche Kirche Frauen zu Diakoninnen weihen könnte." Ziel sei die Abschaffung des "diskriminierenden Canon 1024" im Kirchenrecht, der besagt, dass die Weihe nur ein getaufter Mann empfangen könne. Die Umsetzung werde länger brauchen, meint Ganz.

Gläubige sollen zurückgewonnen werden

Die Generaloberin sieht in dem angestoßenen Prozess eine Möglichkeit, Menschen wieder in die katholische Kirche zurückzuholen: "Ich habe jetzt schon von verschiedenen Seiten positive Rückmeldungen bekommen. Auch von einem Mann, der schwul ist und der gesagt hat: Ich bin sehr lange schon distanziert zur Kirche. Aber das könnte mich wieder zurückbringen, wenn die katholische Kirche wirklich Menschen, die anders leben und lieben, als gleichwertig anerkennt."