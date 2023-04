"Kann keiner verstehen" - Ärger um Rückzahlung von Corona-Hilfen

Das Ziel der Staatsregierung formulierte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern nach der letzten Kabinettssitzung so: Niemand soll durch die Rückzahlung in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Deshalb soll Selbständigen mit einem geringen Einkommen die Rückzahlung erlassen werden. Laut Hubert Aiwanger betrifft das Selbständige mit einem Einkommen unter 25.000 Euro. Außerdem verweist Aiwanger darauf, dass die Rückzahlung auch in Raten abgestottert werden kann.

Uneinheitliche Regelungen

Elisabeth Würz ist Obermeisterin der Friseurinnung Neumarkt in der Oberpfalz. Sie hat Verständnis dafür, dass der Staat Geld zurückhaben will, das nicht unbedingt gebraucht wurde. Andererseits findet sie es beruhigend, Hilfen möglicherweise nicht zurückzahlen zu müssen. Aber alles wirklich nachvollziehen, kann sie nicht. Dass Personalkosten in Bayern nicht angegeben werden dürfen, in Nordrhein-Westfalen dagegen schon, versteht Elisabeth Wütz nicht: "Es kann keiner verstehen, wenn man es dem Kunden oder Freunden erzählt. Wieso? Ihr hattet die Kosten doch und ihr hattet doch zu."

Mittelstandsverband: Verfahren rechtswidrig

Achim von Michel vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft kennt diese Probleme und warnt davor, an dem Online-Verfahren auch nur teilzunehmen: Es sei in seiner Ausgestaltung schon rechtswidrig. "Und die Gefahr besteht, wenn sie es komplett durchführen, sie am Ende anklicken und zustimmen." Von Michel empfiehlt deshalb, per Anwalt mitteilen zu lassen, dass man dem Verfahren nicht zustimmt.

Warten auf das Bundesverwaltungsgericht

In Nordrhein-Westfalen sind erste Gerichtsverfahren schon zu Gunsten der Firmen ausgegangen, berichtet von Michel. In Bayern sei es noch nicht soweit. Der Wirtschaftsverband rät dazu, die höchstinstanzliche Rechtsprechung abzuwarten. Den Vorstoß der Staatsregierung, hält von Michel auch noch für kontraproduktiv: "Es ist erstmal schon erstaunlich, dass die bayerische Staatsregierung mit diesem einkommensabhängigen Erlassen von Corona-Rückzahlungen schon wieder eine neue Regel einführt und damit wieder etwas ganz anders macht als andere Bundesländer."

Seiner Meinung nach sollten beim Einsatz von Bundesmitteln alle Unternehmen in Deutschland gleich behandelt werden. Ob die Rückzahlungsforderungen von Corona-Hilfen rechtswidrig sind oder nicht, darüber könnte das Bundesverwaltungsgericht bis Ende des Jahres entscheiden.