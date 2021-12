Kann in schwäbischen Apotheken schon bald geimpft werden?

Bernhard Koczian ist Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbandes für den Bezirk Schwaben und muss in diesen Tagen seinen Kollegen und den Kunden viele Fragen zu den Plänen der Bundesregierung beantworten.

Wer darf an die Spritze?

Bisher sei es nur politischer Wille, so Koczian, dass auch die Apotheken künftig impfen sollen, genauer gesagt Booster-Impfungen durchführen sollen. "Wir haben aber noch keine Angaben darüber, welche räumlichen Voraussetzungen da sein müssen, ob die bisherige Grippe-Impfschulung dafür ausreicht und so weiter".

Denn in manchen Gebieten gebe es bereits Testläufe mit Influenza-Impfungen in Apotheken, nach einer eintägigen Fortbildung dürften die Mitarbeiter dann eine Grippeimpfung verabreichen, erklärt Koczian auf Anfrage des BR. Unklar sei auch, ob künftig nur der Apotheker selbst oder auch geschulte pharmazeutische Mitarbeiter an die Spritze dürfen. Die wesentliche Frage sei aber etwas ganz anderes, so der Augsburger.

Nur unter einer Voraussetzung

"Wir werden das nur machen, wenn die Ärzte in unsere Umgebung nichts dagegen haben – und genügend Impfstoff da ist", betont Koczian. Denn er wolle auf keinen Fall in Konkurrenz zu den Medizinern treten. Andererseits würden die Apotheken gute Voraussetzungen mitbringen, "wir haben die logistische Infrastruktur, und sind sowieso schon für die Impfstoffbeschaffung und die Verteilung zuständig", argumentiert Koczian. "Es darf nicht dazu führen, dass die Ärzte weniger Impfstoff bekommen, es muss daher mehr Serum kommen, Biontech ist derzeit definitiv nicht genügend da."

Keine Angst, ohne Arzt zu impfen

Er habe auch nicht wirklich Angst vor möglichen akuten Impfreaktionen, für die eigentlich bislang immer ein Arzt parat stehen sollte. "Das liegt weit unter einem Prozent", so Koczian. Da die Apotheker ohnehin nur Auffrischungsimpfungen verabreichen sollen, sehe er da kein großes Risiko. Seiner Einschätzung nach sei frühestens im Februar mit einem Impfangebot in schwäbischen Apotheken zu rechnen.

Nicht alle Ärzte sind begeistert von der Idee

Die Meringer Frauenärztin Marianne Reichel dagegen ist nicht begeistert von der Idee, dass künftig auch in Apotheken geimpft werden soll, wie sie dem BR sagte. Zum einen fürchtet sie eine erneue Impfstoffverknappung, gerade für Biontech. Der aber darf als einziger Impfstoff an Schwangere verimpft werden. Zum anderen würden die Haus- und Fachärzte ihre Patienten wohl am besten kennen, so die Gynäkologin, und das sei schon allein wegen der Aufklärungsgespräche wichtig, oder wenn es noch Fragen zur Impfung gebe.

Angebot reicht nicht aus

Viele Ärzte aber würden derzeit gar nicht impfen, weil sie mit dem normalen Tagesgeschäft rund um Erkältung und anderen Infekten schon vollauf beschäftigt seien, meint dagegen Apothekensprecher Koczian. Auch das Terminmanagement rund ums Impfen sei vielen Arztpraxen mittlerweile zu aufwändig, das werde ihm oft widergespiegelt, so Koczian.

Hier könnten die Apotheken aushelfen: "Ich finde schon, dass wir ein niedrigschwelliges Impfangebot in die Breite tragen können. Wir haben lange Öffnungszeiten und Apotheken gibt es auch genügend auf dem Land." Finanziell werde sich das Impfen indes wohl nicht wirklich lohnen, meint Koczian: "Der Aufwand ist zu groß, wir sehen das halt als Dienstleistung und in einer Mischkalkulation. Aber reich wird davon keiner, glaub ich".