Kann Handball in Günzburg wieder ganz groß werden?

"Wir hatten in der 4. Liga einen Schnitt von über 500 Zuschauern", sagt Michael Jahn, der jetzt mit der Herrenmannschaft in Günzburg für das erste Spiel nach dem Aufstieg in die 3. Liga trainiert. "Da kann man sehen, dass der Handball in Günzburg einen herausragenden Stellenwert hat und Handball in Günzburg die Sportart Nummer eins ist.

Um zu verstehen, warum auch ein Aufstieg in die 3. Handballliga für Günzburg etwas besonderes ist, hilft ein Treffen mit zwei Günzburger Handball-Legenden: Rudi Jahn, Vater von Michael und Horst Sapper. Beide haben den VfL 1980 in die erste Liga geführt. In der Sporthalle zeugen noch Zeitungsausschnitte an der Wand von den Erfolgen von damals.

Lag der Abstieg am kleinen Budget?

Einige Jahre konnte Günzburg im Handball ganz oben mitspielen. Der endgültige Abstieg Ende der 1980er lag, so die Spieler von damals, am kleinen Budget. Der Wiederaufstieg heuer in die 3. Liga wurde kurioserweise durch Corona besiegelt: die 4. Liga war abgebrochen worden und Günzburg rechnerisch aufgestiegen, ohne Meisterfeier.

Jahn hätte es trotzdem lieber sportlich gehabt: "Aufstieg ist immer was besonderes. Wir hätten ein Spitzenspiel gehabt am letzten Spieltag gegen den zweiten, wo wir es sportlich hätten schaffen können. Wir hatten schon unglaublich viele Fans, die mitfahren wollten. Und natürlich auch die Feierei am Ende. Das tat uns als jungen Spielern, die zum ersten Mal in die dritte Liga aufsteigen, unglaublich weh."

Der Kapitän sorgt sich um den engen Spielplan

Kapitän Niko Jensen sorgt sich vor allem um den engen Corona-Sonder-Spielplan: "Das ist ganz einfach, das sind 34 Spiele. Wir haben mehr oder weniger Null freie Wochenenden - außer Ostern – von Oktober bis Mai." Für eine Mannschaft von Amateursportlern ist das eine nie dagewesene Herausforderung.

Der will sich auch die Generation 40 Jahre nach dem Bundesligaufstieg stellen. Das Ziel erstmal: Klassenerhalt in der 3. Liga.