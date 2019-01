Kann ein Sechs-Stunden-Arbeitstag funktionieren?

Das Facebook-Video von BR24 zeigt zwei Versuche, die Arbeitszeit von acht auf sechs Stunden zu verkürzen und dennoch den vollen Lohn beizubehalten: Bei einem Altenheim in Schweden hat es letztlich nicht funktioniert, weil mehr Personal gebraucht worden wäre. Ein IT-Start-up hat das Zeitmodell hingegen zum Laufen gebracht - unter Bedingungen für die Mitarbeiter. Diese wurden angehalten, weniger Pausen zu machen, weniger private Gespräche zu führen und nicht privat im Internet zu surfen.

Weniger arbeiten, das mag auf den ersten Blick für viele verlockend klingen. Doch die BR24-User haben sich in erster Linie kritisch geäußert: In welchen Branchen könnte so etwas überhaupt funktionieren? Würde das nicht den bestehenden Arbeitsdruck noch weiter verstärken? Diese zentralen Fragen sprachen aus vielen der Beiträge.

In welchen Branchen ist ein Sechs-Stunden-Arbeitstag sinnvoll?

Für ein IT-Start-up kann das geeignet sein. Aber wie solle das bei Lehrern oder in der Industrie funktionieren, fragte etwa BR24-Nutzer Klaus Götsch. "Und wo soll der Paketzusteller, Bauarbeiter, Schreiner bitte 2 Stunden die Möglichkeit haben wie im Bericht erwähnt im Netz zu surfen?". Er kommt zu dem Schluss, dass nur sechs Stunden zu arbeiten zwar schön wäre, aber "schlicht Utopie" sei.

Karlo Paul Töpfer wandte ein, dass mehr Schichten gefahren werden müssten, mehr Personal gebraucht werde und der Gewinn "ins Minus gehen" würde. Seiner Meinung nach müssten letztlich Läden geschlossen werden.