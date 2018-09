Kann das Kitzinger Roxy-Kino wiederbelebt werden?

Das Cineworld im Dettelbacher Mainfrankenpark – acht Säle, 2.400 Plätze – hat die Kino-Landschaft in der Region 1999 komplett umgekrempelt. Der kolossalen Konkurrenz konnte das Kitzinger Roxy ein paar Jahre lang trotzen, dann gingen 2007 auch dort die Lichter aus. Vier Pächter haben seitdem erfolglos versucht, das Kino wieder zu beleben.

100 Euro pro Anteil

Nun sieht es so aus, als könnten tatsächlich bald wieder Filme über die Leinwand flimmern: Cineasten haben eine Genossenschaft gegründet, die Roxy Kitzingen e.G. "Die Genossenschaft mit ihren Mitgliedern bildet das finanzielle Rückgrat", so Geschäftsführer Michael Schmitt. "Wir haben im Moment rund 65 Genossen mit verschiedenen Anteilen, ein Anteil kostet 100 Euro. Wir brauchen insgesamt 250 bis 350 Genossen."

Ehrenamtliche Arbeit

Schon Mitte/Ende November will das Roxy als Programmkino mit ausgewählten Filmen starten. Zu der Initiative gehört freilich Mut, gibt Christine Jenike zu. Sie ist Vorsitzende des Fördervereins, der seit drei Jahren an den Neuanfang glaubt – mit einem "relativ guten Konzept", wie sie meint: "Der Vorteil gegenüber allen anderen Genossenschaften, die schon existieren, ist der, dass wir alles ehrenamtlich machen. Wir haben keine Personalkosten."

Brandschutzfragen müssen geklärt werden

Die Idee, aktiv bei der Wiederbelebung des Roxys mitzuwirken, kommt bei der Bevölkerung an, das wurde am Sonntag bei einem Tag der offenen Tür deutlich. "Wir erhoffen uns wunderschöne Filmabende, weil wir das in Kitzingen vermissen", erzählt ein Ehepaar, das vor fünf Jahren in die Weinstadt gezogen ist. "Wir haben das Roxy nicht gekannt, aber die Initiative verfolgt. Und wir überlegen uns, beizutreten."

In ein paar Wochen soll es losgehen mit dem Roxy als Programmkino, vorher müssen noch einige Fragen zum Brandschutz geklärt werden. Die Rahmenbedingungen sind also geschaffen, sagt Michael Schmitt. Und auch die Bevölkerung steht hoffentlich weiter hinter "ihrem" Kino.

„Entscheidend ist, dass die Bevölkerung in der Stadt und im Landkreis erkennt, wie wichtig das Kulturgut Kino vor Ort ist.“ Michael Schmitt, Geschäftsführer Roxy Kitzingen e.G.