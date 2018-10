Need NO Speed auf der Suche nach neuem Träger

Nach dem überraschenden Aus für das Drogenpräventionsprojekt Need NO Speed in der Oberpfalz laufen die Gespräche an, wie es fortgesetzt werden könnte. Nun meldet das Unternehmen Learning Campus aus Trabitz Interesse an.

Crytsal Meth ist ein riesiges Problem in der Region

Der Bayerische Jugendring (BJR) hatte sich aus der regionalen Präventionsstelle zurückgezogen, obwohl erst im Frühjahr die Trägerschaft bis 2020 verlängert worden war. Learning Campus Geschäftsführer Benjamin Zeitler hält es für eine "nicht hinnehmbare Situation", wenn diese Stelle ersatzlos gestrichen würde. Der Crystal Meth Konsum in der Region bringe riesige Herausforderungen und Probleme mit sich. Laut Zeitler habe er dem BJR bereits Anfang Oktober Gespräche angeboten, aber keine Rückmeldung erhalten. Nun richtet sich sein Gesprächsangebot an Weidens OB Kurt Seggewiß und die beiden Landräte von Neustadt/Waldnaab und Tirschenreuth.

Learning Campus hat 70 Mitarbeiter

Das Unternehmen Learning Campus betreibt mit 70 Mitarbeitern Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit, macht Erlebnispädagogik in der Region, unterhält einen Waldkindergarten, organisiert Klassen- und Gruppenfahrten und Ferienfreizeiten. Zudem engagiert sich das Unternehmen in der Betreuung von Schülern von Ganztagsschulen.

Need NO Speed gründet sein Engagement in der Drogenprävention auf ein Netzwerk aus Polizei, Justiz, Jugendringen und Kommunalpolitik. Daraus entstand eine hauptamtliche regionale Präventionsstelle, deren Trägerschaft der BJR 2016 übernommen hatte. Finanziert wurde sie unter anderem aus Mitteln des bayerischen Gesundheitsministeriums.