Kann 3G in Bussen und Bahnen funktionieren?

Eine 3G-Regel für den Nah- und Fernverkehr, wie sie die Fraktionen von SPD, FDP und den Grünen im Bundestag durchsetzen wollen, finden nur bedingt Zustimmung. Während der noch amtierende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor "erheblichen Auswirkungen" warnt, findet seine bayerische Amtskollegin Kerstin Schreyer die Pläne nachvollziehbar – aber nur unter bestimmten Bedingungen.

Wie sollen die Pläne genau umgesetzt werden?

Verkehrsministerin Schreyer (CSU) fordert Berlin auf, die Kontrollen zu organisieren und ein ausgearbeitetes Konzept dafür vorzulegen. "Ich bin gespannt, mit welchem Konzept der Bund sicherstellen will, dass wirklich überall kontrolliert wird. Ich sehe es als schwierig an in kleinen Bahnhöfen, aber auch in größeren Bahnhöfen, wenn die Menschen den Zug rechtzeitig erreichen wollen."

Bayerische Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde halten eine 3G-Regel für den Nahverkehr für nicht praktikabel. Da es – anders als z.B. in der Pariser Metro – keine Zugangskontrollen an Bahnhöfen oder Haltestellen gibt, müssten Tausende von Mitarbeitern für solche Kontrollen abgestellt werden, egal ob am Eingang der Bahnhöfe oder an den Zug- und Bustüren. Dafür fehle schlicht das Personal, verwerfen der Münchner Tarif- und Verkehrsverbund MVV und die Bayerische Regiobahn (BRB) den Vorschlag.

3G in Bussen und Bahnen: Wer soll das kontrollieren?

Eine Sprecherin der BRB hält es für nicht machbar, Impf- oder Testnachweise in Zügen vom Fahrpersonal kontrollieren zu lassen. Dazu seien Schaffner und Zugpersonal nicht ausgebildet. Gerade die Kontrolle von Gruppen sei schwierig, das habe sich schon bei der Maskenpflicht gezeigt.

Von den Schaffnern höre man, dass es in Einzelfällen zu unschönen Vorgängen komme, wenn etwa Fahrgäste Widerstand leisteten oder das Zugpersonal angegangen werde. Auch Verkehrsministerin Kerstin Schreyer betont: "Der Busfahrer hat die Aufgabe, den Bus zu fahren. Er hat keine polizeilichen Aufgaben."

Stichprobenartige Kontrollen als Lösung?

Der Go Ahead-Konzern, der in Baden-Württemberg Regionalverkehr und ab dem Fahrplanwechsel im Dezember auch den Regionalverkehr im Allgäu betreibt, verweist etwa darauf, dass wenn der Zug erst einmal auf offener Strecke unterwegs ist, nur noch nachträgliche Sanktionen in Frage kommen.

Schließlich darf man niemanden aus dem Zug werfen. Winfried Karg, Sprecher GoAhead

Auch Stichprobenkontrollen könnten demnach nicht von Bahnpersonal verlangt werden. Hierzu können Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei herangezogen werden, schlagen viele Unternehmen vor – jedoch mit Einschränkungen: Heiko Linder von der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg sagt, solche Kontrollen könnten nur stichprobenartig erfolgen, "sonst bricht das System zusammen, wenn jeder Fahrgast vor dem Einsteigen erst seine Nachweise herzeigen muss".

Wie ist die rechtliche Lage und wer zahlt die Rechnung?

Kritiker an den 3G-Plänen der drei Bundestagsfraktionen stellen außerdem in Frage, ob es überhaupt möglich ist, Fahrgäste von der Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs abzuhalten. MVV-Chef Bernd Rosenbusch betont, es gebe deutschlandweit eine Beförderungspflicht, an die sich Busse und Bahnen zu halten hätten. Öffentlicher Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gehöre zur Grundversorgung - ähnlich wie Lebensmittelgeschäfte oder Apotheken. Eine rechtliche Verpflichtung zu 3G oder 2G ist für Rosenbusch deswegen schwer vorstellbar.

Eine Beschränkung auf 3G und verstärkte Kontrollen würde dazu führen, dass die Zahl der Fahrgäste abnimmt, ist sich Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer sicher. Um diese finanziellen Verluste auszugleichen, brauche es einen neuen Rettungsschirm für die Verkehrsunternehmen, fordert Schreyer.

Reicht die frische Luft in den Fahrzeugen nicht aus?

Bisher stand der öffentliche Personennahverkehr nicht allzu sehr im Mittelpunkt der Corona-Maßnahmen. Laut MVV-Chef Bernd Rosenbusch gibt es mittlerweile mehr als 20 Studien in Europa, die nachweisen, wie gering das Ansteckungsrisiko bei der Benutzung der Verkehrsmittel in der Regel ist:

Die Türen öffnen oft, ein Luftaustausch findet alle sechs Minuten in Regionalzügen statt und in U-Bahnzügen noch häufiger, viele Fahrgäste steigen schnell wieder aus und tragen zudem Mund-Nasen-Masken. Die Maskenpflicht werde sehr gut eingehalten, heißt es vom MVV – die Quote liegt bei fast 100 Prozent.