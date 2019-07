Kaniber will "weg von der industriellen Landwirtschaft"

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) ist nach eigenen Worten überzeugt, dass das neue bayerische Artenschutzgesetz Signalwirkung nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt haben wird. Im Gespräch mit "Unser Land" im BR Fernsehen sprach Kaniber unter anderem über die Verhandlungen zur inhaltlichen und finanziellen Neuausrichtung der Europäischen Agrarpolitik (GAP).

Weg von der industriellen Agrarpolitik

"Wenn wir jetzt bei der GAP verhandeln werden, dann glaub ich, steht das außer Frage, dass wir bei den Themen Umwelt- und Naturschutz, Tierwohl aber eben auch Nachhaltigkeit einiges ändern müssen", so Kaniber.

Der Landwirtschaftsministerin zufolge ist es "an der Zeit, wirklich eine ordentliche Agrarpolitik zu machen - und zwar weg von der industriellen hin zu der klein-agrarökologischen".

Kaniber lobt Engagement der Landwirte

Das Volksbegehren gibt laut Kaniber einen Anreiz, die bereits vorhandenen Kulturlandschaftsprogramme und Vertragsnaturschutzprogramme weiter zu optimieren und mit mehr Geld auszustatten: "Wir wünschen uns natürlich, dass die Regionen, die jetzt in Bayern sehr ausgeräumte Landschaften haben, dass diese Regionen noch mehr im Naturschutz tun, um Niederwild, um mehr Biodiversität möglich zu machen."

Kaniber lobte zugleich das bisherige Engagement vieler Landwirte. Man dürfe nicht vergessen, dass sich 50 Prozent der Landwirte bereits an diesen Kultur-, Landschafts- und Vertragsnaturschutzprogrammen beteiligt hätten.

Streitthema Glyphosat

In Zusammenhang mit der aktuellen Glyphosat-Diskussion sagte Kaniber, dass Bayern den Pflanzenschutzmitteleinsatz generell um 50 Prozent reduzieren wolle: "Ich sehe da sehr gute Chancen. Wenn wir mit der Digitalisierung, mit einer Präzisionstechnik noch besser arbeiten können, dann denke ich, ist auch eine Landwirtschaft mit noch weniger Pflanzenschutz möglich."

Der Tierskandal in Bad Grönenbach

Zudem äußerte sich Kaniber auch zum Tierskandal in Bad Grönenbach im Unterallgäu. Sie sei froh, dass es in Bayern kaum Betriebe in dieser Größenordnung gebe: "Es sind sage und schreibe fünf an der Zahl, die über 500 Milchkühe in ihren Ställen haben. Für mich ist es ganz entscheidend, dass das Thema Tierwohl eine große Rolle spielt."

Sie, so die Landwirtschaftsministerin, habe sofort nach Amtsantritt immer auch gesagt: "Wenn wir Investitionen fördern aus Bayern heraus, dann muss es so sein, dass das Thema Tierwohl ganz oben steht."