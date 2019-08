Kaniber will Waldaufforstung in Mittelfranken unterstützen

Die andauernde Sommerhitze macht in Mittelfranken Fichten, Kiefern und jetzt auch Buchen schwer zu schaffen. Um die Waldschäden zu begutachten, ist die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) heute zu Besuch in den Wäldern rund um das mittelfränkische Bad Windsheim.

Geld für Waldaufforstung und Forschung

Zum Ausgleich der deutschlandweiten Schäden will sie Fördermittel in Höhe von 800 Millionen Euro bei der Bundesregierung beantragen. Die Gelder sollen in Waldaufforstung und Forschung investiert werden.

Dadurch soll das Potenzial verschiedener Baumarten, dem heißen Klima standzuhalten, abgeschätzt werden. Die mittelfränkischen Wälder würden dann mit diese Arten ergänzt und gestärkt werden.