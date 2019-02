Kaniber: Wieder deutlich mehr Bio-Betriebe in Bayern

Wie die Landwirtschaftsministerin erklärte, haben im vergangenen Jahr mehr als 800 Betriebe auf ökologische Wirtschaftsweise umgestellt. Damit ist die Gesamtzahl auf rund 9.900 Betriebe angewachsen. Diese bewirtschaften zusammen 345.000 Hektar nach ökologischen Vorgaben.

Zehn Prozent der bayerischen Betriebe bio

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das nach Angaben der Ministerin ein Plus von neun Prozent bei den Betrieben, die Fläche hat sogar um 17 Prozent zugenommen. "Wir rechnen damit, dass wir noch in diesem Jahr die Zahl von 10.000 Betrieben in Bayern überschreiten werden." Insgesamt werden in Bayern laut Kaniber rund zehn Prozent der Betriebe und der Fläche ökologisch bewirtschaftet. Bayern sei damit das größte deutsche Erzeugerland ökologischer Lebensmittel. Mittelfristig soll die Öko-Fläche in Bayern verdoppelt werden.

Verbraucher gefragt

Im vergangenen Jahr haben Betriebe aller Produktionsausrichtungen auf Öko-Landbau umgestellt, der Schwerpunkt liegt nach Angaben der Ministerin aber wie in den vergangenen Jahren auf dem Ackerbau. Die Umstellung von Milchviehbetrieben sei weiterhin gebremst, da die wichtigsten Öko-Molkereien in Bayern nur mehr wenige neue Lieferanten aufnehmen. "Entscheidend ist, dass sich Produktion, Markt und Nachfrage gemeinsam weiterentwickeln, sonst geraten die Preise zu sehr unter Druck", so die Ministerin. Das neue bayerische Bio-Siegel nutzen mittlerweile über 150 Unternehmen für insgesamt 1.200 verschiedene Produkte – von Milch über Fleisch, Obst und Gemüse bis zu Getränken.

Mitteilung zum Volksbegehren?

Die Mitteilung der Ministerin kommt drei Tage vor dem Ende der Eintragungsfrist für das Volksbegehren Artenvielfalt, die am 13. Februar endet. Einer der Punkte, an dem sich Befürworter und Gegner reiben, ist das Ziel, von 2030 an mindestens 30 Prozent der Anbauflächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften.

Bio-FACH in Nürnberg

Die Biofach-Messe in Nürnberg läuft vom 13. bis 16. Februar. Die nach eigenen Angaben weltweit größte Messe der internationalen Biobranche findet zum 30. Mal statt. Sie steht unter dem Motto "System Bio – im Ganzen gesund". Der ökologische Landbau soll ein zentrales Thema spielen.