Ministerin Kaniber nach Autounfall weiter im Krankenhaus

Wegen ihrer Verletzungen nach einem Autounfall wird die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) voraussichtlich noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Wann sie entlassen werden könne, sei noch nicht absehbar, sagte ein Ministeriumssprecher am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Schon am Montag war klar, dass die 45 Jahre alte Ministerin in den kommenden Tagen ihre Termine nicht wahrnehmen kann.

58-jährige Unfallbeteiligte auf Intensivstation

Die CSU-Politikerin war am Montagvormittag bei einem Unfall mit ihrem Dienstwagen laut Polizei mittelschwer verletzt worden. Zwischen Neukirchen und Siegsdorf in Oberbayern war eine 22-Jährige mit ihrem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, ein entgegenkommendes Fahrzeug einer 58-Jährigen wich aus und kollidierte mit Kanibers Dienstlimousine.

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte 58-Jährige in ein Krankenhaus. Sie liege auf der Intensivstation und befinde sich in einem sehr kritischen Zustand, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Kanibers Fahrerin wurde leicht verletzt, die 22-Jährige blieb unverletzt.

Gutachten zum Unfall erst in ein paar Wochen

Nach Polizeiangaben untersuchte ein Gutachter den Unfallort, die beteiligten Autos wurden abgeschleppt und sichergestellt. Es werde voraussichtlich ein paar Wochen dauern, bis das Unfallgutachten vorliege, sagte der Polizeisprecher.

Bundesminister Özdemir schickt Genesungswünsche

In den sozialen Netzwerken sprachen Politiker der Ministerin parteiübergreifend Genesungswünsche aus. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) schrieb auf Twitter: "Wünsche meiner bayrischen Ministerkollegin Michaela Kaniber und allen am schlimmen Autounfall Beteiligen schnelle & gute Besserung. Der schwerverletzten Person ganz besonders viel Kraft!" Ähnlich äußerte sich der bayerische Grünen-Landeschef Thomas von Sarnowski.

Der FDP-Landesvorsitzende Martin Hagen twitterte: "Gute Besserung, liebe Michaela Kaniber und allen anderen Unfallbeteiligten." Auch aus ihrer eigenen Partei erreichten die Ministerin viele Genesungswünsche, unter anderem von der CSU Oberbayern und der Jungen Union Bayern.