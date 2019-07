Kaniber nach Tierskandal: Betriebsgröße nicht entscheidend

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Memmingen: Auf einem Milchhof mit rund 1.800 Milchkühen in Bad Grönenbach sollen einzelne Tiere über Wochen hinweg schwer misshandelt worden sein. Die "Soko Tierschutz" spricht von einem besonders grausamen Fall. Bei "jetzt red i" sagte die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU): "Wenn man sich die Bilder vor Augen hält, ist man einfach sprachlos."

Kaniber: Nicht alle Betriebe über einen Kamm scheren

Kaniber gab zu bedenken, dass für sie die Größe der Herde nicht der ausschlaggebende Faktor sei:

"Ich glaube aber, dass der größte und wichtigste Tierwohlfaktor der Mensch ist. Es hängt immer davon ab, wie ein Betriebsleiter mit seinen Mitarbeitern dieses Herdenmanagement führt. Natürlich ist es so: Große Herden sind schwieriger zu führen und machen mehr Arbeit. Aber alle Betriebe über einen Kamm zu scheren, ist der undifferenzierte Ansatz."

Kaniber äußerte außerdem die Hoffnung: "Wenn wir uns heute die Zahlen in Bayern vor Augen halten: Wir haben fünf Milchviehbetriebe in Bayern, die über 500 Tiere im Stall haben. Diese Bilder hoffe ich in keinem weiteren Stall Bayerns so wiederfinden zu müssen."

"Soko Tierschutz" deckte mutmaßlichen Skandal auf

Die Tierrechtsorganisation "Soko Tierschutz" hatte die mutmaßlichen Missstände in dem Großbetrieb in Bad Grönenbach aufgedeckt. Über mehrere Wochen hatte der Verein heimlich in den Ställen des Hofs gedreht. Die Aufnahmen stellte der Verein dann dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz", dem ARD-Magazin "Fakt" und der Süddeutschen Zeitung zur Verfügung. Sie zeigen, wie Kühe getreten und geschlagen oder mit einem Traktor durch einen Stall geschleift werden.