Kaniber: Mehr Jagd macht Wald klimaresistenter

Gleich beim ersten Schritt von der kleinen Ortsverbindungsstraße hinein in den Wald bei Essing im Landkreis Kelheim ist klar: In diesem Waldstück gibt es viele verschiedene Baumarten zu entdecken. Revierleiter Ernst Süß ist stolz und begeistert von dem, was in den vergangenen Jahren hier wachsen konnte: Apfelbäume, Kirschen, Feld- und Bergahorn, viele kleine Buchen und auch jede Menge Tannen. Hier entsteht ein Mischwald, der fit sein sollte für die Herausforderungen des Klimawandels

Rehe fressen die Zukunftsbäume

In seinem Revier gibt es aber auch Bereiche, in denen er noch mit Verbiss zu kämpfen hat. Vor allem an den Reviergrenzen, so Ernst Süß, wird oft zu wenig gejagt. An so einer Stelle zeigt er die Tannen, die hier von alleine aufgegangen sind. Im Gegensatz zu den Fichten, die drumherum stehen, ist kaum ein Bäumchen höher als 1,20 Meter.

Denn den Rehen schmecken ausgerechnet die Baumarten besonders gut, die mit dem Klimawandel besonders gut zurechtkommen sollten. Die Fichte dagegen ist den Rehen meistens zu stachelig.

Tannen als "bayerische Bonsai-Bäumchen"

Deshalb finden sich hier auch einige "Bonsai-Tannen", wie Süß sie bezeichnet. Für Laien schauen sie aus wie ganz junge Bäumchen, gerade mal 15 Zentimeter hoch. Aber sie stehen hier schon rund 20 Jahre und werden immer wieder von den Rehen verbissen. Daran, so der Forstwirt, zeige sich, warum ohne Jagd viele Zukunftsbäume in den bayerischen Wäldern nicht durchkommen können.

Landwirtschaftsministerin sieht den Wald in Gefahr

Diese Aussage hat diese Woche der Waldverjüngungsbericht des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums im Grunde so bestätigt. In ganz Bayern haben in diesem Frühjahr Försterinnen und Förster insgesamt 2,1 Millionen junge Bäume begutachtet. Das Ergebnis: In der Hälfte der bayerischen Waldgebiete ist der Baumnachwuchs zu stark verbissen. Ministerin Michaela Kaniber war mit diesem Ergebnis auch deswegen sehr unzufrieden, weil sich seit dem letzten Waldverjüngungsbericht aus dem Jahr 2018 nahezu nichts verändert hat. Unter diesen Umständen, so Kaniber, könne in Bayern kein klimaresistenter Wald entstehen.

Wald erneuert sich von selbst

Dass das aber grundsätzlich möglich ist, zeigt das Revier von Ernst Süß in der Nähe von Kelheim. Das Besondere in seinem Wald: das Allermeiste ist Naturverjüngung. Das heißt, die jungen Bäume sind von ganz alleine gewachsen. Sie wurden also nicht gepflanzt und werden hier auch von keinem Zaun geschützt. Für Ernst Süß ist das der Beweis dafür, dass es – egal wo in Bayern - möglich ist, den Wald zu verjüngen. Trotz Hitzesommer und vieler anderer Probleme. Und das Ganze auch noch ohne für teures Geld massenhaft Jungpflanzen einbringen zu müssen.

Team Förster und Natur

Ernst Süß sagt, man muss nur nutzen, was einem die Natur sowieso schenkt. Sein Blick geht dabei nach oben zu den 20, 30 Meter hohen Waldbäumen, die über den jungen Bäumchen ihre Kronen ausbreiten. Früher, so erzählt er, standen hier in erster Linie Fichten. Die meisten davon sind inzwischen gefällt. Übrig geblieben sind die wenigen Laubbäume und Tannen. Die hat der Revierleiter ganz bewusst stehen lassen. Sie haben jetzt Licht und Platz, können sich entfalten und Samen bilden. Das reicht, um den Wald zu verjüngen. So einfach ist das. Oder auch nicht.

Ohne Jagd geht nichts

Ein wesentliches Puzzlestück fehlt noch. "Wir bejagen hier natürlich schon sehr konsequent", sagt Ernst Süß. Ohne die Jagd, so der Revierleiter, würde kaum eine Tanne oder Buche so groß werden. Seiner Meinung nach müsste in den meisten bayerischen Wäldern mehr gejagt werden, damit der Wald eine Chance hat, sich für den Klimawandel zu verjüngen.

Jäger sollen mehr schießen

Die Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat sich diese Woche ganz ähnlich geäußert. Nur mit einer verstärkten Jagd könne der Wald geschützt werden. Sie hat die bayerischen Waldbauern und Jäger dazu aufgefordert, verantwortungsbewusste Abschusspläne aufzustellen und diese auch konsequent umsetzen. Ganz klar warnte sie dabei auch vor einer Debatte nach dem Motto "Wald vor Wild" oder "Wild vor Wald". Ihrer Meinung nach müsse allen klar sein: "Ohne Wald gibt es auch kein Wild".