Kaniber gegen Aiwanger bei Windrädern im Staatswald

Eigentlich hat Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern bei einem Termin in Creußen (Landkreis Bayreuth) nur bekräftigt, was er im Juni schon einmal gesagt hatte: In Bayerns Wäldern sollen seiner Ansicht nach rund 300 Standorte für Windräder entwickelt werden, davon etwa ein Drittel im Staatswald. An jedem dieser Standorte könnten zwischen ein und fünf Windräder gebaut werden.

Dass Aiwanger die bayerischen Wälder generell für besonders geeignet hält, um darin Windräder zu bauen, hatte er ebenfalls auch früher schon gesagt: "Weil es einfach so ist, dass Windräder im Wald mehr Akzeptanz bei der Bevölkerung gewinnen, weil sie nicht so ins Auge stechen." Assistiert wurde er jetzt von seinem Kabinettskollegen und Parteifreund, Umweltminister Thorsten Glauber (FW). Der betonte, dass sich moderne Windradtypen auch besser mit dem Artenschutz vertrügen.

Kaniber: Wälder nicht mit Windrädern zupflastern

Diesmal aber kam scharfer Gegenwind aus einem anderen Ressort der Staatsregierung, dem CSU-geführten Forstministerium. Aiwanger und Glauber hätten sich im Vorfeld ihrer neuen Waldwindpark-Initiative nicht mit dem für Wald zuständigen Ressort abgestimmt, hieß es. Und Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) ließ eine scharf formulierte Pressemitteilung verschicken. Sie sei "in tiefer Sorge" und warne davor, "die bayerischen Wälder unkontrolliert mit Windrädern vollzupflastern".

Pauschale Ansätze Aiwangers, einfach möglichst viele Windräder in Bayerns Wäldern zu errichten, seien "schöne Worte ohne wirkliche Lösung", so der Text der Mitteilung. Wer die heimischen Wälder dabei einfach hinter energiewirtschaftliche Interessen zurückstelle, "opfert unsere Wälder und damit unsere Heimat".

Kaniber will "gut durchdachte Ausnahmen von 10H"

Von Energieminister Aiwanger fordert CSU-Forstministerin Kaniber, gezielte und gut durchdachte Ausnahmeregelungen von der 10H-Regel vorzulegen, anstatt pauschal möglichst viele Windräder in Wäldern zu fordern. Die 10H-Mindestabstandsregel ist eine bayerische Besonderheit: Wenn ein Windrad nicht mindestens das zehnfache seiner Höhe von der nächsten Siedlung entfernt ist, wird das Genehmigungsverfahren stark erschwert.

Diese 2014 unter Ministerpräsident Seehofer eingeführte Sonderregel hat den Windkraftausbau im Freistaat praktisch zum Erliegen gebracht. Die Freien Wähler waren schon immer gegen die 10H-Regel. Die CSU will an 10H festhalten, hat jedoch eine begrenzte Reform der Regel angekündigt.

Kaniber lenkt die Aufmerksamkeit dabei weg von den Wäldern. Ausnahmen von 10H seien "auch für Vorrangflächen in den Regionalplänen" denkbar. Die Zuständigkeit hierfür liege beim Wirtschaftsministerium. "Bislang sind dem Forstministerium hierzu aus dem Hause Aiwanger noch keine konkreten Vorschläge bekannt" moniert Kaniber.

Aiwanger: Alles abgestimmt mit der CSU

Freie-Wähler-Minister Aiwanger reagierte auf die Vorhaltungen aus dem CSU-geführten Forstministerium mit Unverständnis. Alles sei abgesprochen. "Wir sind seit Monaten mit diesem Thema unterwegs. Ich habe mich auch hierüber mit der CSU schon ausgetauscht, dass wir jetzt diese mehreren hundert Windräder im Wald voranbringen wollen."

Aiwanger erinnerte daran, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Juli bei seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz sogar 500 Windräder allein im Staatswald angekündigt hat. Wenn Aiwanger jetzt 300 Windradstandorte in allen bayerischen Wäldern anpeile, davon ein Drittel im Staatswald, konstatiere er: "Das deckt sich mit dem, was auch von der CSU kommt."

Söder hatte in seiner Regierungserklärung auch angekündigt, Ausnahmen von der restriktiven bayerischen 10H-Abstandsregel für Windräder einzuführen, unter anderem im Staatswald.

Wo soll der Windradbau leichter werden?

Erwähnt hatte Söder im Juli vor dem Landtag jedoch auch weitere Ausnahmetatbestände, unter denen der Windradbau leichter möglich werden soll – mit einem Mindestabstand zu Siedlungen von einem Kilometer, statt über zwei Kilometer unter 10H. So bei der Modernisierung bestehender Windradstandorte, auf Truppenübungsplätzen und vorbelasteten Gebieten. Aber eben auch – wie von Kaniber in Erinnerung gerufen – bei Vorrangflächen für Windkraft. Solche Erleichterungen beim Windradradbau, auf die man sich in den Regionalen Planungsverbänden einigt, hatten zum Beispiel auch die Grünen bereits lange gefordert.

All diese angekündigten Ausnahmen von der restriktiven bayerischen Windkraftregel sind jedoch auch drei Monate nach Söders Ankündigung noch immer nicht ausformuliert. Sie befinden sich offiziell in Abstimmung zwischen verschiedenen CSU- und Freie-Wähler-geführten Ministerien.

Kritik aus der Landtags-Opposition

Aus der Landtagsopposition kommt deutliche Kritik an der Windkraftpolitik der Staatsregierung. Die Grünen erneuerten ihre Forderung nach einer völligen Abschaffung der 10H-Mindestabstandsregel. "Mit Mini-Lockerungen und einem weiteren Herumdoktern an der 10H-Windkraft-Verhinderungsregel wird die Windkraft in Bayern nicht wiederbelebt", so der Grüne Martin Stümpfig. Die SPD-Abgeordnete Annette Karl appellierte an die Staatsregierung, mit einer Abschaffung des "bayerischen Windkraftverhinderungsgesetzes namens 10H" nicht auf Vorgaben der Bundesregierung zu warten, sondern ihren eigenen landespolitischen Spielraum wahrzunehmen.

Der AfD-Abgeordnete Gerd Mannes spricht von einer Nebelkerze Aiwangers, der sich wie ein Oppositionspolitiker verhalte: "Er fordert über die Medien 300 neue Windkraftanlagen, obwohl er in der Regierung sitzt und damit selber für die Umsetzung verantwortlich wäre".