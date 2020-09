Kaniber bleibt bei Aus für die Landwirtschaftsschule Mindelheim

Bei dem Treffen mit Bauernvertretern und Politikern aus Schwaben hat die Ministerin Michaela Kaniber (CSU) nach Angaben des Minsteriums klar gemacht, dass man an der Entscheidung, die Schule bis 2022 zu schließen, festhalten werde. "Die Anmeldungszahlen bei den Landwirtschaftsschulen, Abteilung Landwirtschaft gehen in Schwaben wie in allen Regierungsbezirken Bayerns stark zurück. Es bestand also Handlungsbedarf, um ein qualitativ hochwertiges Schulangebot anzubieten und den Studierenden Planungssicherheit zu geben", heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Ministeriums.

Brandbrief an die Ministerin

Anfang Juli hatte die Bayerische Staatsregierung beschlossen, bis zum Jahr 2022 sieben der aktuell 27 Landwirtschaftsschulen in Bayern zu schließen, darunter auch die Schule in Mindelheim. Zu dem Treffen hatte sich Kaniber auf Initiative des Memminger Landtagsabgeordneten und Staatsekretärs Klaus Holetschek (CSU) bereit erklärt. Ebenfalls dabei waren der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (Freie Wähler), die Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (Freie Wähler) und Franz-Josef Pschierer (CSU) sowie der Kreisobmann des Unterallgäuer Bauernverbands, Martin Schorer. Sie alle hatten einen Brandbrief von Landrat Eder für den Erhalt der Mindelheimer Landwirtschaftsschule mit unterzeichnet, den dieser Ende Juli an Kaniber geschickt hatte.

Die Zukunft: Digitale Unterrichtsmodule

Darin warnte Eder vor einem Höfesterben infolge der Schulschließung. Durch weitere Fahrstrecken vom elterlichen Hof, wo die Landwirschaftsschüler meist parallel zur Schule arbeiteten, würde die Ausbildung unattraktiver. Dies sei ein falsches Signal, wenn man eine kleinbäuerliche Landwirtschaft erhalten wolle. Ministerin Kaniber kündigte aber bei dem Gespräch an, dass die Möglichkeiten digitaler Technik künftig "auch in der landwirtschaftlichen Fortbildung verstärkt genutzt werden" sollten. Vertreter aus Schwaben würden eingeladen, an einer Arbeitsgruppe zur Erstellung von entsprechenden digitalen Unterrichtsmodulen mitzuwirken.