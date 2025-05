Kaniber befürwortet Zurückweisungen an deutschen Grenzen

Friedrich Merz hat es im Wahlkampf angekündigt: Am ersten Tag seiner Amtszeit werde er anweisen, "ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise" zurückzuweisen. Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Ankündigung nun umgesetzt. Migrantinnen und Migranten ohne Papiere sollen an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Ausgenommen seien "vulnerable Gruppen" wie Schwangere und Kleinkinder.

"So muss es sein", befürwortete Michaela Kaniber (CSU) den Kurs am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Erste Zurückweisungen fänden schon statt, sagte die bayerische Landwirtschaftsministerin. Polizisten nahmen am Donnerstag zum Beispiel einen Syrer und einen Palästinenser fest, die beide in einem Fernreisebus auf der A93 unterwegs waren. Früher hätten sie einen Antrag auf Asyl stellen können, nun erstattete die Polizei Anzeige wegen unerlaubter Einreise und setzte die Männer in einen Zug nach Kufstein in Österreich.

Kritik aus den Nachbarländern

Von dort gibt es Kritik am deutschen Vorgehen. Schon im vergangenen Herbst hatte das österreichische Innenministerium angekündigt, keine Personen zurückzunehmen, die an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Auch das Schweizer Justizministerium kritisierte die deutsche Anordnung und schätzte sie als illegal ein.

Der Spiegel-Journalist Markus Feldenkirchen erklärte am "Sonntags-Stammtisch" das Dilemma, in dem sich die neue Regierung bei diesem Thema befinde. Auf der einen Seite möchte der Kanzler eine enge Zusammenarbeit in Europa. Dies sei für Merz eine "Herzensangelegenheit". Auf der anderen Seite will Merz auch einen härteren Migrationskurs, der die europäischen Nachbarn verärgert.

Das habe man bei seiner Reise nach Polen gespürt. "Da war es mit der Herzlichkeit und Einigkeit ein bisschen reduziert", sagte Feldenkirchen. Der polnische Premier Donald Tusk sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Friedrich Merz, dass Polen keine Migranten aus Deutschland aufnehmen werde. Feldenkirchen zog den Schluss: "Hier sind zwei Zielkonflikte seiner Politik, die sich irgendwie noch auflösen müssen."