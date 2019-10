Fränkische Weinkönigin 2020/21: Kandidatinnen gesucht

Ab sofort können sich junge Damen aus fränkischen Weindörfern, aus Winzerfamilien, aktuelle und ehemalige Weinprinzessinnen oder junge Frauen mit abgeschlossener fachbezogener Berufsausbildung, wie etwa Winzerin, Weintechnologin, um das Amt der Fränkischen Weinkönigin bewerben. Anmeldeschluss ist am 5. Dezember. Die Wahl zur 65. Fränkischen Weinkönigin findet am 20. März 2020 in Würzburg statt.

Repräsentantin des Frankenweins

Die Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt und unverheiratet sein. Darüber hinaus sollten die Bewerberinnen über entsprechendes Fachwissen zu Weinbau, Kellerwirtschaft und Vermarktung verfügen. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 5. Dezember. Die Fränkische Weinkönigin repräsentiert den Frankenwein im In- und Ausland und absolviert in ihrer Amtszeit über 400 Termine. Carolin Meyer ist die derzeitige Fränkische Weinkönigin.