Kandidaten für Landratswahl Coburg stehen weitgehend fest

Die Kandidaten für die Wahl des neuen Landrats im Landkreis Coburg stehen größtenteils fest. Vor allem Bürgermeister aus den Kommunen gehen ins Rennen.

Mehrere Bürgermeister wollen Landrat von Coburg werden

So wird für die CSU Sebastian Straubel antreten, er ist bislang Bürgermeister in Lautertal und war im September in den Bezirkstag gewählt worden. Für die SPD tritt Martin Stingl an, der dritte Bürgermeister der Stadt Neustadt bei Coburg an. Die Freien Wähler stellen Christian Gunsenheimer auf, er war bis 2016 Bürgermeister in Weitramsdorf.

Die AfD hatte bereits nach der Landtagswahl den Vorsitzenden des AfD-Ortsverbandes Neustadt bei Coburg, Michael Höpflinger, nominiert. Der Kandidat der Grünen steht noch aus. Bis Ende November soll auch hier ein Name feststehen. Der Coburger Kreisverband "Die Linke" wird keinen Kandidaten ins Rennen schicken.

Kandidaten müssen noch bestätigt werden

Offiziell müssen alle Kandidaten noch auf den Nominierungsversammlungen der Parteien bestätigt werden. Die Landratswahl findet am 27. Januar 2019 statt, 88.000 Landkreisbürger sind dann zur Wahl aufgerufen. Bis spätestens Februar muss ein neuer Landrat im Kreis Coburg gefunden worden sein. Eine Stichwahl muss bei den Planungen mit eingerechnet sein, heißt es aus dem Landratsamt Coburg.

Coburger Landrat Michael Busch ist ab sofort im Landtag

Coburgs Landrat Michael Busch war für die SPD über die Liste in den Landtag eingezogen. Seine Amtszeit beginnt heute mit der ersten Sitzung in München. Ab da übernimmt in Coburg sein Stellvertreter Rainer Mattern die Geschäfte. Er ist Diakon und leitet das Kirchengemeindeamt und die Verwaltungsstelle des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Coburg.