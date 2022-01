Kanalsanierung umsonst? Immer noch PFC im Milmersbach

Trotz Kanalsanierungen bei der US-Armee im Ansbacher Gemeindeteil Katterbach ist eine erhöhte PFC-Konzentration im angrenzenden Milmersbach festgestellt worden. Kurz nach dem Ortsausgang Neukirchen im Landkreis Ansbach fließt Wasser aus zwei Kanalausgängen entlang des Kasernengeländes in den Milmersbach. Der wiederum fließt in die fränkische Rezat. Das beunruhigt die Bürgerinitiative "Etz langt's", denn damit würde sich trotz Kanalsanierung die per- und polyfluorierten Chemikalien nicht nur im Stadt-, sondern auch im Landkreisgebiet ausbreiten.

Auch Oberflächenwasser kontaminiert?

Die entsprechenden Messwerte hat die Bürgerinitiative vom Landratsamt Ansbach auf Anfrage erhalten. Sie setzt sich seit Jahren für die Beseitigung des Gifts durch die Kaserne ein. Laut "Etz langt's" könnten diese Werte bedeuten, dass PFC nicht nur im Grundwasser enthalten ist, sondern auch im Oberflächenwasser. Die Kanäle dürften nach einer Sanierung nur noch Regenwasser transportieren, das dann in den Milmersbach geleitet wird. Da aber die PFC-Werte nach einer Messung mit geringem Wert im November wieder so hoch wie vor der Sanierung waren, schlägt die Bürgerinitiative Alarm. Demnach waren Anfang November 2021 rund 15 Nanogramm/Liter enthalten, Mitte November 2021 waren es dann 320 Nanogramm/Liter.

Wasserwirtschaftsamt warnt vor voreiligen Schlüssen

Das Wasserwirtschaftsamt teilte BR24 auf Nachfrage mit, dass dies noch kein Grund zur Sorge sei. Die Kanalsanierungen seinen nämlich nur in Teilen abgeschlossen. Daher seien die Kanal-Messwerte, die auch der Bürgerinitiative "Etz langt's" vorliegen, nicht allzu überraschend. Wichtig sei bei einer solchen Messung auch auf die äußeren Umstände des Tages zu achten, so Nadine Wölkl vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach. Außerdem fließe in Teilen auch Wasser aus der Quelle des Milmersbachs durch die Kanäle, dessen Grundwasser wiederum PFC-belastet ist. Daher müsse man kommende Messwerte abwarten, bevor man die Kanalsanierung für gescheitert erklärt.

Kanalsanierung allein nicht genug

Im Punkt Zusatzmaßnahmen ist das Wasserwirtschaftsamt aber mit der Bürgerinitiative einer Meinung: Eine reine Kanalsanierung reiche nicht aus, um PFC zu beseitigen. Anhand der errichteten Grundwassermessstellen in und um das Kasernengelände sollten diese Maßnahmen entwickelt werden. Weil die Kanäle im Landkreis Ansbach und nicht mehr in der Stadt Ansbach in den Milmersbach fließen, ist neben der Stadtverwaltung auch das Landratsamt mit in die Pläne der PFC-Sanierung eingebunden. Anfang des Jahres sollen außerdem von Seiten der US-Armee neue Maßnahmen zur PFC-Beseitigung vorgestellt werden.