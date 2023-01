Artikel mit Audio-Inhalten

Kampftraining von Ukrainern in Grafenwöhr hat begonnen

Auf dem US-Truppenübungsplatz in Grafenwöhr in der Oberpfalz hat das Trainingsprogramm für mehr als 500 ukrainische Soldaten begonnen. Einer Agenturmeldung zufolge will im Laufe des Tages auch der US-Generalstabschef Grafenwöhr besuchen.