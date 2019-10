Kampfhunde aus dem Tierheim - Ja oder Nein?

Tödliche Unfälle mit Kampfhunden gibt es immer wieder. Bayerische Behörden sagen, dass vor allem Tiere der Kategorie 1 gefährlich sind. Deshalb wurde vor 27 Jahren in Bayern die Kampfhundeverordnung erlassen.

Kampfhunde dürfen in Bayern nicht vermittelt werden

Diese Kampfhundeverordnung besagt, dass fünf Hunderassen und deren Kreuzungen im Freistaat de facto verboten sind. Das sind Bandog, Pit-Bull, American Staffordshire Terrier, Tosa-Inu und Staffordshire Bullterrier. Sowohl Züchtung als auch Import dieser Rassen sind bei uns nicht erlaubt. Außerdem dürfen Tiere, die einer dieser Hunderassen angehören, in Bayern nicht vermittelt werden.

Deshalb warten viele sogenannte "Listenhunde" in bayerischen Tierheimen vergeblich auf ein neues Herrchen oder Frauchen. Die einzige Möglichkeit Kampfhunde der Kategorie 1 loszuwerden: Die Vermittlung in andere Bundesländer, in denen es erlaubt ist, Kampfhunde zu halten. In Thüringen zum Beispiel wurde die erst vor kurzem eingeführte Listenhunde-Verordnung wieder abgeschafft.

Bayerische Tierheime bekommen immer mehr Kampfhunde

Ein Hundehalter kann jederzeit in Bayern einen Hund anmelden und dabei auch eine Rasse angeben, die ihm selbst gerade einfällt. Die Rasse wird bei der Anmeldung nicht überprüft. Erst nach einer Kontrolle oder Meldung von Dritten nehmen die Behörden den Haltern die Hunde weg. Anschließend landen sie im Tierheim.

Schwarzhandel mit Kampfhunden blüht

Wer Listenhunde verkauft, macht in der Regel hohe Gewinne. Denn die Nachfrage ist groß und demzufolge die Preise auch. Laut Tierschutzverein München bieten immer mehr Welpenhändler Hunde aus dem osteuropäischen Ausland zum Kauf an. Diese Listenhunde werden meistens unter einer falschen Rassebezeichnung angeboten. Bekommen die Behörden Wind davon, werden sie aktiv und bringen die Hunde ins Tierheim.

Züchten von Listenhunden der Kategorie1

Immer mehr Hobbyzüchter lassen ihre meist schon illegal gehaltenen Hündinnen decken und bieten diesen Nachwuchs unter dem Deckmantel der Moderassen teuer zum Verkauf an. Die Käufer werden mit falschen Rassenamen in die Irre geführt. Die Probleme fangen nach Meldung oder Kontrolle der Behörden an. Auch hier heißt es: Endstation Tierheim.

Kampfhunde sind schwer zu vermitteln

Die Vermittlung von Kampfhunden aus bayerischen Tierheimen wird immer schwieriger: Österreich zum Beispiel verschärft - laut Münchner Tierschutzverein - die Auflagen für eine Vermittlung von Deutschland aus. Auch viele Bundesländer stimmen einer Vermittlung aus einem anderen Bundesland nicht mehr zu und genehmigen diese Hunde nicht mehr.

Tierschützer appellieren an die Politik

Damit die Tierheime in Bayern nicht noch voller werden, fordert der Tierschutzverein München, dass die Kampfhundeverordnung geändert wird und die Hunde der Kategorie 1 unter folgenden Voraussetzungen vermittelt werden dürfen: