Kampfabstimmung um Vorsitz: AfD Hochfranken vor Zerreißprobe

Kampfabstimmungen prägen momentan den AfD-Kreisverband Hochfranken, der Hof und Wunsiedel umfasst. So gewann der bisherige Kreisvorsitzende, der Schulleiter Gerd Kögler aus Wunsiedel, Ende Februar die Nominierung als Direktkandidat für die Bundestagswahl nur knapp mit 29 zu 27 Stimmen gegen den Hofer AfD-Stadtrat David Heimerl. Und der trat am ersten März-Wochenende überraschend bei der regulären Vorstandswahl gegen Kögler an. Und gewann.

Ex-Kreisvorsitzender Kögler spricht von "gezielter Aktion"

Heimerl hat mit seiner überraschenden Kampfkandidatur nach eigenen Angaben Kögler nur entlasten wollen, damit sich Kögler ausschließlich auf die Bundestagswahl konzentrieren könne. Dagegen betrachtet Kögler das Vorgehen Heimerls als "gezielte Aktion". Damit habe der Riss, der bundesweit durch die ganze AfD gehe, nun auch den Kreisverband Hochfranken erreicht, so Kögler auf Anfrage des BR.

"Bisher war der Kreisverband ein Ort des bürgerlich-konservativen gemäßigten Lagers, aber ich habe Zweifel, ob das so bleibt." Gerd Kögler, abgewählter AfD-Kreisvorsitzender

Heimerl: "Ich rechne mich keinem Lager zu"

Kögler ordnet seinen Herausforderer David Heimerl dem rechtsextrem ausgerichteten Flügel zu. Heimerl sei auch ein Anhänger von Björn Höcke, der den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften "Flügel" lange Zeit angeführt hatte. Die Einordnung als Flügel-Anhänger weist Heimerl auf BR-Anfrage zurück. "Ich bin AfD-Mitglied und rechne mich keinem Lager zu."