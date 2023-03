Kampf ums Trinkwasser: Altmühltaler gehört jetzt zu Aldi

Das Unternehmen Altmühltaler Mineralbrunnen im mittelfränkischen Treuchtlingen gehört ab heute Deutschlands größtem Discounter, Aldi Nord. Und ein weiterer bayerischer Mineralwasserhersteller im Chiemgau wird demnächst von einer Edeka-Tochter übernommen.

In Zeiten sinkender Grundwasserspiegel scheinen sich große Handelsketten den Zugriff auf knapper werdende Ressourcen sichern zu wollen. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) erklärt: "Wir werden dafür sorgen, dass es keine Privatisierung des Wassers geben wird. Die Trinkwasserversorgung vor Ort hat für uns immer die höchste Priorität." Doch Bürgerinitiativen sind alarmiert.

Altmühltaler Mineralbrunnen gehört Aldi Nord

Mit dem Kauf zweier großer Abfüllanlangen schreibt Aldi ein neues Kapitel in der langen Firmengeschichte. Der Discounter ist erstmals in größerem Stil in die Produktion eines Lebensmittels eingestiegen. Mit der Übernahme des Mineralwasserherstellers Altmühltaler will Aldi Nord seine "Rolle als verlässlicher Grundversorger sichern", so das Unternehmen.

Ab heute ist Aldi Nord offiziell neuer Eigentümer. In einer Woche will sich das Unternehmen erstmals öffentlich äußern, bei einer Bürgerversammlung in Treuchtlingen. Zwei große Werke des bisher familiengeführten Konzerns sind in den Besitz von Aldi Nord übergegangen. Ein drittes Werk in Brandenburg hat Red Bull übernommen.

Altmühltaler: Neue Brunnen in Treuchtlingen geplant

Im mittelfränkischen Treuchtlingen füllt Altmühltaler Mineralwasser in Plastikflaschen für Discounter ab. 250 Millionen Liter Mineralwasser darf das Unternehmen jedes Jahr aus sauberstem Tiefengrundwasser fördern. Weitere 260 Millionen Liter werden für Limonade aus anderen Brunnen nach oben gepumpt.

Weil Tiefengrundwasser in mehr als 200 Metern Tiefe geschont werden soll, laufen derzeit Probebohrungen für neue Brunnen. Geplant ist, Mineralwasser künftig aus einer weiter oben liegenden Grundwasserschicht zu fördern, die sich schneller erneuert. Erste Probebohrungen haben ergeben, dass dort Wasser in ausreichender Qualität und ausreichender Menge vorhanden sein könnte, teilte das für die Genehmigung zuständige Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mit.

Campact kritisiert: Ausverkauf des Trinkwassers

Das Thema bewegt viele Bürgerinnen und Bürger. Die Initiative Campact startete vor einem Monat einen Appell an Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Mehr als 330.000 Bürgerinnen und Bürger haben diesen bereits unterzeichnet.

Aufgrund der Klimakrise werde das Wasser für alle immer knapper, die Grundwasserspiegel in Bayern sind so niedrig wie noch nie. "Es wird in einigen Orten zu Wasserknappheit kommen und zu Verteilungskämpfen zwischen Bürgern und der Industrie", so Liza Pflaum von Campact. Die Versorgung von Bürgern müsse Vorrang vor Konzerninteressen haben, fordert Campact. Doch nicht nur Konzerne verbrauchen wertvolles Grundwasser.

Auch Wasserwerke fördern wertvollstes Tiefengrundwasser

Sechs Wasserwerke im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen fördern zwölf Mal so viel Tiefengrundwasser, wie in Treuchtlingen in Altmühltalers Plastikflaschen landen. Sie pumpen für die öffentliche Wasserversorgung aus dem gleichen Wasser-Reservoir, das sich in mehr als 200 Metern Tiefe unter einer dicken Gesteinsschicht befindet.

Die Hohlräume des sogenannten fränkischen Sandsteinkeupers enthalten Wasser, das viele Tausend Jahre alt ist. Seit rund 30 Jahren wird diese Ressource im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen angezapft.

Drei Milliarden Liter Tiefengrundwasser im Wasserhahn

Damals gab es im Grundwasser zunehmend Spuren von Umweltgiften und Rückständen aus der Landwirtschaft. So wurde beschlossen, tiefer zu bohren. Knapp drei Milliarden Liter pumpen die Wasserwerke seitdem jedes Jahr an die Oberfläche.

"Nur drei bis fünf Prozent davon werden getrunken", klagt der Leiter der Weißenburger Stadtwerke, André Goldfuß-Wolf. Der Rest läuft verschmutzt in die Kanalisation. Doch es gibt eine erste gute Nachricht: Die sechs Wasserwerke im Landkreis haben gemeinsam beschlossen, das Tiefengrundwasser schonen zu wollen.

Siegsdorfer Petrusquelle geht an eine Edeka-Tochter

Unterdessen hat eine Edeka-Tochter die Siegsdorfer Petrusquelle im Chiemgau gekauft. Die Geschäfte sollen am 1. April dieses Jahres an die Sonnländer Getränke GmbH übergehen, teilte Edeka mit. Nach Angaben des Unternehmens werden in Siegsdorf stündlich 30.000 Glasflaschen und 18.000 Plastikflaschen abgefüllt.

"Der Edeka-Verbund erhöht die Unabhängigkeit und Flexibilität, um die Versorgung in hoher Qualität zum attraktiven Preis bestmöglich zu erfüllen", teilt Edeka mit. Hier werde kein Tiefengrundwasser angezapft. Das Mineralwasser trete südlich von Siegsdorf zu Tage und kann nach Angaben des Unternehmens direkt abgefüllt werden.

Wasser: für alle ziemlich kostenlos

Wasser gilt als Allgemeingut und ist in Bayern für alle kostenlos. Bürgerinnen und Bürger zahlen allein dafür, dass das Wasser zu Hause im Wasserhahn ankommt. Sie zahlen für Pumpwerke und Rohre, und dafür, dass Wassermeister schädliche Stoffe herausfiltern.

Campact fordert, Konzerne sollten für Wasser etwas zahlen, wenn sie es "für ihre Profite nutzen". In 13 von 16 Bundesländern gibt es den sogenannten "Wassercent", der für alle Wassernutzer fällig wird. Hessen, Thüringen und Bayern erheben diese Gebühr nicht.

Die bereits geplante Einführung eines Wassercents hat der Freistaat im Januar gestoppt. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) rechnet allerdings fest damit, dass diese Abgabe für Wasser in der nächsten Legislaturperiode eingeführt wird.