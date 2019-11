16.11.2019, 14:25 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Kampf um FDP-Landesvorsitz: Föst gilt als Favorit

Die bayerische FDP trifft sich zu ihrem Landesparteitag in Amberg. Gut 400 Delegierte haben die Wahl zwischen dem amtierenden Landesvorsitzenden Föst und seinem Herausforderer Lechte. In seiner Rede griff Favorit Föst die Staatsregierung an.