Kampf um einen Hohlweg bei Sengenthal

Schwer zugängliches Gelände

Besonders ist der Wald auch aus Sicht der Forstverwaltung, nämlich besonders schwer zugänglich. Da das Gelände steil abfällt, ist es mit normalen landwirtschaftlichen Maschinen nur schwer zu bearbeiten. Zudem sammelt sich das Wasser in dem Hohlweg und läuft besonders nach der Schneeschmelze bergab. So ist der Weg außerhalb der Frostperiode nur schlecht befahrbar. Die Waldbauern müssen fast jeden Stamm einzeln den steilen Berg hinauf schaffen. Denn nach unten hin können sie das Holz nicht abtransportieren. Denn direkt unterhalb des Hangs verläuft die Bahnlinie Nürnberg - Regensburg.

Sorge vor Borkenkäferbefall

In den vergangenen Jahren ist eine weitere Problematik hinzugekommen: der Borkenkäfer. In dem Waldstück stehen relativ viele Fichten. Käme es zu einem größeren Borkenkäferbefall, müssten schnell große Mengen Holz raus aus dem Wald. Das wäre nur mit größeren Lastern, als hier bisher fahren können möglich, sagt der Leiter des Forstreviers Neumarkt, Harald Gebhardt: "Das ist einer der Gründe für dieses Projekt: Wir wollen eben die Waldbesitzer in die Lage versetzen, hier zeitnah reagieren zu können. Wir hoffen alle, dass der Fall nicht eintritt, aber man muss es im Hinterkopf behalten, dass es passieren könnte."

Zusammenarbeit mit den Behörden

Derzeit befindet sich das Ausbauprojekt in der ersten Planungsphase. Ob es wirklich realisiert wird, ist noch lange nicht entschieden. Durch den Protest der Anwohner sind sich nun zumindest alle Seiten im Klaren darüber, dass es sich bei dem Hohlweg um einen sensiblen Ort handelt. Die Beteiligten haben aber jetzt erste Signale in Richtung einer Zusammenarbeit ausgesendet. Vermutlich werden es langwierige Verhandlungen, bis ein Kompromiss gefunden ist.