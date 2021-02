Kampf gegen Verödung der Innenstädte

Einzelhändler in den Städten haben es schwer. Nicht erst seit Corona. Deshalb wurde der eingetragene Verein "Initiative Pro Innenstadt" in Penzberg gegründet, der aktiv gegen drohende Insolvenzen vorgehen will. Dabei geht es den Initiatoren nicht um kurzfristige Öffnungsperspektiven, sondern langfristige, politische Entscheidungen zur Stützung des Einzelhandels.

Wappnen des Einzelhandels für die Zukunft

Jetzt wollen sie sich auf kommende Krisen vorbereiten, so die Initiatoren. "Die Innenstädte bluten aus", heißt es in der Resolution, die am Nachmittag in Bad Tölz vorgestellt wurde.

"Lieber bayrisch sterben als im Lockdown verderben." Ludwig Schmid, Bäckermeister aus Geretsried

Schmid erinnerte mit seinem Zitat an die Sendlinger Mordweihnacht von 1705, als aufständische Bauern von Bad Tölz aus die Regierung in München stürzen wollten. Das wollen die Initiatoren der Resolution nicht. Aber sie fordern eine Perspektive für die Zukunft ihrer Betriebe durch die Politik. So benennt die Aktionsgemeinschaft "Pro Innenstadt" in ihrem Papier vier Einzelpunkte auf Landes– und Bundesebene.

Mehr Geld und weniger Ladenschluss

Als erstes fordern Sie einen "Sonderfonds Innenstadt", der vom bayerischen Wirtschaftsministerium aufgestellt werden soll – und an dem sich die Kommunen mit 25 Prozent zur Steigerung der Attraktivität der Innenstädte beteiligen sollen. Zweite Forderung: eine Befreiung von den Regelungen des Ladenschlussgesetzes und acht verkaufsoffene Sonntage für das laufende Jahr, sobald die Corona-Beschränkungen weggefallen sind. Die dritte Forderung lautet: eine Bundesratsinitiative soll die Mittel für das Städtebauförderungsprogramm verdoppeln.

Mehr Kompetenzen für Landkreise

Letztlich wollen die Gründer der "Initiative Pro Innenstadt", dass die Entscheidung von pandemiebedingten, zukünftigen Schließungen und Öffnungen des Einzelhandels den Landkreisen übertragen wird. Der Bürgermeister von Penzberg, Stefan Korpan (CSU), sagte dem BR, er könne sich vorstellen, dass dies -je nach Inzidenz- von den Landratsämtern bestimmt werden könnte.

Resolution hat viele Unterstützer

Zu den Unterzeichnern der Resolution gehören 29 Städte, Werbegemeinschaften und Einzelhandelsverbände im südlichen Oberbayern. Dabei engagieren sich auch Initiativen aus den Städten Würzburg, Landshut, Rosenheim und München. Sie soll über mehrere Landtags- und Bundestagsabgeordnete in die politischen Gremien eingebracht werden.

Die Gruppierungen:

Bad Tölz: "Wir für Tölz"

Bad Wiessee: "Aktive Wiesseer Werbeinitiative"

Garmisch-Partenkirchen: "Garmischer Zentrum"

Gauting: "Zusammen für Gauting"

Geretsried: "ProCit"

Hausham: "Gewerbeverein Hausham"

Krailling: "Gewerbeverband Krailling"

Landshut: "Interessengemeinschaft Innenstadt"

Marktoberdorf: "Aktionskreis Marktoberdorf"

Stadt Marktoberdorf

Miesbach: "Gemeinschaftswerbung Miesbach"

München: "City Partner München"

Murnau: "Verein zur Wirtschaftsförderung"

Neukirchen: "Tourismus-, Kultur- und Gewerbeverein Neukirchen vorm Wald"

Penzberg "Pro Innenstadt"

Stadt Penzberg

Pfaffenhofen "Wirtschafts- und Servicegesellschaft Pfaffenhofen an der Ilm"

Innenstadt Pfaffenhofen

Rosenheim: "City – Management"

Rosenheim: "Bund der Selbstständigen Ortsverband Rosenheim Gewerbeverband“

Tegernsee: "Tegernsee erleben"

Unterhaching: "Gewerbeverband Unterhaching“

Weilheim: "Stadt-Förderungsverein“

Weilheim: "Aktionskreis Innenstadt“

Würzburg "Stadtmarketing Würzburg macht Spaß“.

