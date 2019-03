Kampf gegen Standort-Aus: Streik bei Fujitsu in Augsburg

Der japanische Computerhersteller Fujitsu will sein Werk in Augsburg schließen, zu hoch die Produktionskosten, zu aufwändig die Fertigung, so heißt es seitens des Unternehmens. Doch so ganz kampflos wollen die Beschäftigten nicht aufgeben. Deshalb soll heute Mittag um 13.30 Uhr demonstriert werden. Unter dem Motto „Augsburg kämpft für diesen Standort!!!!“ ruft die Gewerkschaft IG Metall die Belegschaft zu einer Protestaktion auf. Die Mitarbeiter wollen mit Trillerpfeifen und Transparenten vor das Werkstor ziehen.

Streik-Aktion nah an der Fujitsu-Leitung

Derzeit laufen die Verhandlungen der Arbeitgeber mit der IG Metall, alle wichtigen Entscheider der Geschäftsführung sind im Augsburger Fujitsu-Werk. Sie sollen mitbekommen, dass die Augsburger Fujitsu-Beschäftigten nicht klein beigeben wollen, so eine Sprecherin der Gewerkschaft. Wenn der Betrieb in Augsburg nicht doch noch erhalten werden könne, dann müssten zumindest sozialverträgliche Lösungen her, fordert die IG-Metall-Bevollmächtigte Angela Steinecker.

Nächstes Jahr soll Fujitsu endgültig schließen

Der japanische Computerhersteller Fujitsu hat angekündigt, sein Werk in Augsburg bis spätestens September 2020 zu schließen, 1500 Arbeitsplätze stehen zur Disposition. Die Produktion soll nach Japan verlagert werden.