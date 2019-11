Kampf gegen Nachtflüge: Nürnberger Verein will Druck erhöhen

Mehr als 5.000 Unterschriften hatte die Fluglärm-Schutzgemeinschaft bei einer Online-Petition gesammelt und dem Bayerischen Landtag übergeben. Doch im zuständigen Verkehrsausschuss fand sich keine Mehrheit für das Anliegen, berichtet Klaus Restetzki von der Fluglärm-Schutzgemeinschaft am Dienstagabend bei einer Mitgliederversammlung in Fürth.

Verein will Druck auf Politiker erhöhen

Trotzdem: Die knapp 50 anwesenden Mitglieder bleiben kämpferisch. Mit einem neuen Vorstand, den sie Dienstagabend gewählt hatten, wollen sie weiter in die Offensive gehen. "Wir müssen die Öffentlichkeitsarbeit verstärken, wir müssen bekannter werden und uns besser vernetzen", so der neue Vereinsvorstand Günter Schreyer aus Buchenbühl. Nach den Kommunalwahlen im kommendem Jahr will der Verein dann auf den neuen Oberbürgermeister bzw. die neue Oberbürgermeisterin in Nürnberg zugehen und weiter den Druck erhöhen. Denn die Stadt Nürnberg ist zusammen mit dem Bayerischen Freistaat Eigentümer des Flughafens und könnte etwas an den Nachtflügen ändern. Bislang ist die Mehrheit des Nürnberger Stadtrats aber für die Nachtflüge.

Mehr als 40 Flieger pro Nacht im August

Dass in Nürnberg auch nachts Flieger abheben dürfen, regelt die Betriebsgenehmigung, die das Bayerische Verkehrsministerium erteilt. Die Nachtflugregelung für den Flughafen sei gerichtlich überprüft und bestätigt worden, heißt es aus dem Ministerium. Zudem seien die getroffenen Nachtflugbeschränkungen zum Schutz der Bevölkerung gegen unzumutbaren Fluglärm geeignet. So dürfen beispielsweise nur geräuscharme Flieger, die auf der Bonusliste des Bundesverkehrsministeriums stehen, abheben und landen.

Im Ferienmonat August sind in diesem Jahr 1.283 Flieger zwischen 22.00 und 06.00 Uhr in Nürnberg gelandet oder gestartet. Im Schnitt waren das 42 Flugbewegungen pro Nacht.