Kampf gegen Masken und Kippen: Der Müll-Sheriff von Mühldorf

Die einen nennen es Rama dama, die anderen Clean up Days – doch im Prinzip meint alles das Gleiche: Müll aufsammeln, weil manche Leute ihre Zigarettenkippen, Coffee-to-go-Becher, Taschentücher und seit Corona auch Einmalmasken einfach in die Landschaft fallen lassen, wo sie nicht hingehören. Es gibt Menschen, die ihre Freizeit damit verbringen, die Hinterlassenschaften anderer in den Mülleimer zu werfen. Einer von ihnen ist der selbsternannte Müll-Sheriff von Mühldorf.

Zwei Stunden Müllsammeln am Tag

Ein Käppi, ein Schal, eine grüne Steppjacke, Handschuhe, der Regenschirm zur Sicherheit – so kommt er aus der Haustür: Ulrich Wenzel, 63, Rentner. In der Hand hält er eine lange Zange und einen blauen Müllsack. Auf seine gelbe Warnweste hat er groß "Müll-Sheriff" geschrieben. Jeden Tag ist er mindestens zwei Stunden unterwegs und säubert freiwillig Mühldorfs Straßen.

In den vergangenen Monaten sind ihm viele Masken unter die Zange gekommen. Um sichtbar zu machen, wie viele Masken auf dem Boden statt in der Tonne landen, hat er sie kurzerhand an sein Fahrrad gehängt: Lenker, Korb, Rahmen – alles voll. "Ich will damit bewirken, dass die Leute an die Masken denken und sagen: Die haben in der Umwelt nichts zu suchen", erklärt Wenzel.