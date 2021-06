Kampf gegen Lebensmittelverschwendung: Kann ich das noch essen?

Mindesthaltbarkeitsdatum: letzte Woche Dienstag. Der Joghurt ist also schon seit knapp einer Woche abgelaufen. Doch muss der jetzt tatsächlich in den Müll?

"Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird häufig ganz missverstanden," erklärt Daniela Krehl, Ernährungsberaterin der Verbraucherzentrale Bayern. "Das heißt nämlich nicht, dass das Lebensmittel ab dem Zeitraum nicht mehr zu genießen ist. Sondern dass die physikalischen Eigenschaften vielleicht nicht mehr ganz so gegeben sind. Das heißt, der Erdbeerjoghurt ist vielleicht nicht mehr ganz so rot und schmeckt vielleicht nicht mehr so intensiv."

Mindesthaltbarkeitsdatum – vieles danach noch essbar

Gesundheitsgefährdend sei er aber meistens nicht. Vieles ist nämlich auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch essbar. "Eigentlich sogar alles", sagt Krehl. Es wegzuwerfen wäre Verschwendung. Vielmehr solle man seine Sinne wie Sehen, Riechen und Schmecken einsetzen, um zu überprüfen, ob etwas noch genießbar ist.

"Ich schau mir das Produkt erstmal an, gibt es irgendwelche Schimmelansätze? Wenn das nicht so ist, dann rieche ich dran und wenn es nicht säuerlich riecht, dann probiere ich es," so Krehl. "Und solange es noch geschmacklich einwandfrei ist, heißt das, dass ich das Produkt nicht wegschmeißen muss."

Achtung Unterschied: Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum

Ganz anders sieht es bei dem Verbrauchsdatum aus, das viele mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum gleichsetzen. "Das Verbrauchsdatum gibt es bei Lebensmitteln, die sehr empfindlich sind und wo wir nicht ausreichend Sinne haben, die uns davor schützen, gesundheitsgefährdende Lebensmittel aufzunehmen, nämlich bei Fleisch, bei Wurstwaren oder auch beim Fisch," erklärt die Ernährungsberaterin. "Da bedeutet das: nach dem Datum ungeprüft in die Mülltonne."

Ganz egal also, wie das abgepackte Hackfleisch einen Tag nach Ablauf des Verbrauchsdatums riecht. Die Packung sollte in den Abfall wandern, denn das Fleisch kann durchaus schon mit krankmachenden Mikroorganismen belastet sein.

Schimmel: gesundheitsgefährdend und hitzeresistent

Wie aber sieht es bei Schimmel aus, beispielsweise, wenn eine Tomate nur an einer Stelle verdorben ist? Auch hier ist der Abfalleimer angesagt, denn bei sichtbarem Schimmel hat sich das Fadengeflecht des Schimmelpilzes schon in den Rest der Frucht ausgebreitet. Großzügig wegschneiden wäre hier nicht das Richtige, da das Gift des Schimmelpilzes extrem schädlich ist.

Es helfe nur, das entsprechende Lebensmittel zu entsorgen - auch braten oder kochen sei keine Alternative, da Schimmelpilzgifte so stabil seien, dass sie erhalten blieben, so Krehl. "Ganz besonders wichtig: Bei Lebensmitteln, die sehr wasserhaltig sind, wie zum Beispiel Erdbeeren, heißt es eigentlich, die ganze Schale entsorgen, auch wenn nur eine einzelne Erdbeere schimmelt."

Nur eine einzige schimmelige Frucht in einer Packung abgepackter Erdbeeren? Eine schimmelige Stelle in einer Toastbrot-Packung? Wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte die gesamte Packung im Müll landen, so Krehl. Dies gelte auch bei schimmeliger Marmelade. Auch wenn es früher hieß, man könne den Oberflächenschimmel großzügig abheben, lautet der Ratschlag heute: Ab in die Tonne.

"Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Marmelade heute anders ist, als früher," meint Krehl. "Sondern das liegt daran, dass man heute weiß, dass durch das Entfernen des schimmeligen und mit Sporen durchzogenen oberen Bereichs mit dem Löffel die Schimmelsporen in die Marmelade eingeführt werden. Und das isst man dann mit."

Lebensmittelverschwendung beginnt beim Einkauf

Zwei Drittel von dem, was in Bayern an Lebensmitteln in der Tonne landet, ist laut Krehl Brot, Obst und Gemüse. Obwohl vieles davon eigentlich noch genießbar wäre. Dass so viel im Müll landet, liegt laut der Ernährungsberaterin unter anderem daran, dass Lebensmittel so günstig zu haben sind. Der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung beginne deshalb beim Einkauf: "Wenn ich beispielsweise sieben Euro für ein Bio-Vollkornbrot ausgebe, dann mache ich aus einem angetrockneten Rest eher Arme Ritter, als wenn ich für das Brot nur 1,50 Euro beim Discounter gezahlt habe."

Und dann spiele natürlich auch die Packungsgröße in den Supermärkten eine Rolle, die oft viel zu groß sei, als dass der Inhalt in einer angemessenen Zeit aufgegessen werden könne. Zudem sei das Wissen, wie man Lebensmittel richtig lagere, um sie lange frisch zu halten, nicht mehr so vorhanden wie früher. Genauso das Wissen um Rezepte zum Verarbeiten von älteren Lebensmitteln zu schmackhaften Gerichten.

Ein gutes Beispiel für eine leckere Weiterverarbeitung sind etwa Tomaten mit leicht matschigen Stellen. Die wegzuwerfen, wäre Verschwendung, sagt Krehl. Sie können noch gut verwendet werden, zum Beispiel für Suppen und Soßen. Überreife Tomaten schmecken meist sogar besonders gut.