Kampf gegen Krebs: Sieben Förderpreise in Würzburg vergeben

Der Verein "Hilfe im Kampf gegen Krebs" gründete Ende vergangenen Jahres unter dem Namen "Forschung hilft" eine Stiftung zur Förderung der Krebsforschung an der Würzburger Universität. Nun hat die Stiftung über 100.000 Euro für die Krebsforschung ausgeschüttet. Sieben Förderpreise sind an Wissenschaftler gegangen, die neue Behandlungsansätze etwa gegen Tumore in der Bauchspeicheldrüse oder im Gehirn erarbeiten, so das Universitätsklinikum.

60.000 Euro für drei Projekte

Jeweils 20.000 Euro erhielten drei Arbeitsgruppen. Unter diesen forschen Dr. Giacomo Cossa und Prof. Dr. Martin Eilers, beide vom Lehrstuhl für Biochemie und Molekularbiologie der Uni Würzburg, an Medikamenten, die fehlerhafte Proteine im Zellkern angreifen. Diese Proteine sind bei vielen Krebsarten die Ursache dafür, dass die Zellen entarten. Förderung erhielt auch die Forschergruppe um Dr. Michael Hudecek und Dr. Thomas Nerreter, beide von der Medizinischen Klinik und Poliklinik II des Uniklinikums Würzburg (UKW). Ihr Team hat über spezielle T-Zellen einen Weg gefunden, dass sich das körpereigene Immunsystem gegen Tumorzellen wenden kann. Die dritten 20.000 Euro gingen an Dr. Martin Kortüm von der Medizinischen Klinik II des UKW. Er ist dem Mechanismus des Multiplen Myeloms auf der Spur. Diese bösartige Krebserkrankung des Knochenmarks kann Resistenzen gegen Medikamente entwickeln.

"Die Forschung nach vorne zu treiben, ist die einzige Chance, den Krebs zu besiegen." Gabriele Nelkenstock, Vorsitzende des Stiftungsrates von "Forschung hilft".

Vier weitere Forschungsgruppen erhalten Unterstützung

Vier weitere Forschungsvorhaben erhielten jeweils 10.000 Euro. In den Projekten werden unter anderem neue Behandlungsansätze gegen Tumore in der Bauchspeichelsdrüse oder im Gehirn erarbeitet, so das Universitätsklinikum. Eine Frau, die Brustkrebs überwunden hat, eine, die noch deswegen in Therapie ist, und die Schwester eines verstorbenen Krebspatienten überreichten die Förderpreise.

"Ohne Forschung, die Hoffnung auf Heilung macht, geht es nicht. Man braucht Power, um sich dem Kampf zu stellen." Stephanie Ilg-Kowalczyk, ehemalige Brustkrebspatientin