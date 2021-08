Kampf gegen Klimawandel-Folgen: Bauern setzen auf neues Saatgut

Der Klimawandel hat zwei Gesichter: Einerseits gibt es immer mehr Dürreperioden, andererseits häufen sich auch Starkregenereignisse, wie zuletzt in Teilen Westdeutschlands. Die Landwirtschaft stellt diese Entwicklung vor enorme Herausforderungen. Denn derartige Wetterextreme führen zu einer geringeren Ernte – wenn nicht gar zu ganzen Ernteausfällen. Um dem entgegenzuwirken, setzt die Landwirtschaft verstärkt auf neue Saatgut-Züchtungen aus Franken.

Künftiges Saatgut soll resistent sein

Getreidesorten müssten einerseits hitze- und trockenheitsresistent sein, andererseits in feuchten Jahren auch widerstandsfähig gegen Pilze und andere Krankheiten, so Robert Ort, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) im Kreisverband Erlangen-Höchstadt. Weil man zum Zeitpunkt der Aussaat das Wetter nicht auf Monate voraussagen könne, sei die Auswahl des Saatguts "die elementare Entscheidung" für die Landwirte, so Ort.

Saatgut-Züchtung extrem aufwendig und teuer

Wie aufwendig und teuer es ist, klimaresistenteres Saatgut zu züchten, davon konnte sich der BBV-Kreisverband Erlangen-Höchstadt heute beim Besuch des Saatgutzüchters Breun nahe Herzogenaurach ein Bild machen. Das familiengeführte Unternehmen gehört zu den größten Saatgutzüchtern in Deutschland. Von der Entwicklung bis zur Zulassung des Saatguts dauere es bei der Sommergerste ungefähr vier Jahre, so Geschäftsführer Martin Breun. Beim Weizen könne man von acht bis zwölf Jahren ausgehen. Die Kosten für eine fertig gezüchtete Sorte liege bei "einer bis eineinhalb Millionen Euro", so Breun.

Bestimmte Sorten für bestimmte Regionen

Die "eierlegende Wollmilchsau" gebe es beim Saatgut nicht, so der Herzogenauracher Unternehmer weiter. Die Sorten eignen sich ihm zufolge nur für gewisse Regionen. "In Norddeutschland sind andere Sortentypen verlangt wie in Süddeutschland. Da ist trockeneres Klima. Im Voralpenland ist wieder nasses Klima. Und dementsprechend gibt's verschiedene Sorten die in verschiedene Regionen passen", so Breun.

Sommergerste im Herbst und Winter

Durch Züchtung ist es beispielsweise mittlerweile auch möglich, Sommergerste im Herbst und Winter anzubauen. Die neue Sorte hält Temperaturen von bis zu minus 12 Grad Celsius stand. Aus landwirtschaftlicher Sicht ist das beachtlich. Denn die üblicherweise im Frühjahr ausgesäte Sommergerste regelt ihr Wachstum anhand der Tageslänge. Die Wintergerste dagegen bildet nach der Aussaat im Herbst viele Triebe und wächst erst nach der Kälte im Winter in die Höhe. Durch Züchtung können die Landwirte die neuen Sommergerstensorten bereits wesentlich früher ernten, so Martin Breun. Außerdem habe die Züchtung eine deutlich bessere Brauqualität.