Bayerische Ermittler nehmen Darknet-Betreiber hoch

Die Ermittlungen begannen im November 2019. Damals hatte das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) drei kinderpornographische Plattformen im Darknet aufgespürt. Zwei Chatseiten, auf die Paedokriminelle ohne Anmeldung oder Registrierung zugreifen konnten, waren ins Visier der Polizei geraten. Zum einen war das die Plattform "TorPedoChat": Sie richtete sich gezielt an deutschsprachige User. Nach Angaben der Ermittler wurden in den Chats nicht nur kinderpornographische Inhalte geteilt, es habe dort auch Verabredungen zum sexuellen Missbrauch von Kindern gegeben.

Bei der anderen Darknet-Plattform handelt es sich um "TheAnnex". Die Plattform war viel konspirativer geführt worden. Dort habe es einen speziellen Bereich für Bilder und Videos von Kleinkindern unter fünf Jahren oder einen Chat unter dem Titel "No Limits" gegeben, so die Erkenntnisse der Bayerischen Behörden. In diesem Chat seien unter anderem Videos von getöteten und anschließend missbrauchten Kindern geteilt worden. Wer über "TorpedoChat" und "TorpedoChatDE" große Mengen an kinderpornografischem Content hochgeladen hat, wurde in den geheimeren Chat "TheAnnex" vorgelassen, so die Fahnder.

Bayerische Behörden alarmieren Ermittler in den USA, Großbritannien und Australien

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) und das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet und sexuellen Missbrauch von Kindern (ZKI) stellten bei der Auswertung der zig-Tausend Dateien Bezüge insbesondere in die USA, nach Großbritannien sowie nach Australien fest und schaltete das US-amerikanische FBI sowie Britische Ermittler ein. In Folge konnten mehrere Personen festgenommen werden, zuletzt im November 2022 der Haupt-Administrator der Darknet-Seite in den USA sowie zwei Moderatoren in Großbritannien.

Harald Pickert, Präsident des BLKA bezeichnet die Festnahmen, als einen "wichtigen Schlag gegen die Verbreitung kinderpornographischer Inhalte im Darknet. Die Täter müssen auch in diesem Bereich damit rechnen überführt und zur Verantwortung gezogen zu werden." Das Darknet sei kein rechtsfreier Raum, so Pickert.

Sonst kämen die Hinweise, die zur Aufdeckung solcher Strukturen in Deutschland führen, oft aus den USA oder aus Australien, diesmal sei es diesmal umgekehrt gewesen, so Oberstaatsanwalt Thomas Goger, Leiter des ZKI in Bamberg. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk wies Thomas Goger, wie langwierig und wichtig das akribische Verfolgen von Datenspuren sei: "Dieser Komplex beweist aber einmal mehr: Ermittlungen wegen Kinderpornografie sind nie wirklich am Ende. Es finden sich immer Spuren, die verfolgt werden müssen und die zu weiteren Tätern im In- und Ausland führen. Wir sind bei der Ausleuchtung des Dunkelfelds leider immer noch lange nicht am Ende."

Festnahmen auch in Deutschland

Und es gab noch mehr Festnahmen, auch in Deutschland: Am 03.11.2022 war ein 22-jähriger "Moderator" der Kinderpornografie Plattform in Bonn festgenommen worden. Auch 30 Nutzer der Plattformen und Konsumenten der verbotenen Inhalte konnten aufgespürt werden, darunter auch ein 62-jähriger Tierarzt aus Schwaben. Er hatte, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, über mehrere Monate große Mengen kinderpornografischer Inhalte verbreitet. Bei ihm fanden die Fahnder auch ein kinderpornografisches Hörspiel sowie Anleitungen zum Missbrauch. Bei seinem Aufenthalt in einer Reha-Klinik im Mai 2021 klickten die Handschellen. Das Strafverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Es seien zudem zahlreiche Nutzer der Plattform ermittelt worden, so Thomas Goger. Alle drei Darknet-Plattformen sind nicht mehr online.