Kampf gegen ICE-Werk: CSU Feucht sieht einen Teilerfolg

Die Anlage wird gigantisch. Rund 25 Hektar groß und rund um die Uhr in Betrieb. Die Bahn benötigt das ICE-Werk im Großraum Nürnberg, um den sogenannten Deutschlandtakt im Personenverkehr sicherzustellen. Hier sollen täglich rund 25 Züge für ihre nächsten Einsätze hergerichtet werden. Doch es gibt großen Widerstand. Denn für das Werk muss viel Wald gerodet werden. Drei Standorte für das Werk sind derzeit noch im Gespräch. Doch die CSU in Feucht teilt mit, dass einer dieser Standorte nun offensichtlich aus dem Rennen sei.

Forstministerium soll prüfen

Der Ortsverband schreibt in einer Presseerklärung, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) prüfen lassen will, ob für die Standort-Alternative südlich der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt (MUNA) bei Feucht Staatswald gerodet werden darf. Da Waldgebiet gehören dem Freistaat. Söder schreibt seinen Parteifreunden in Feucht, dass er das Forstministerium gebeten habe, "umgehend die Betroffenheit des Staatswalds im Bereich der MUNA genau zu prüfen".

Bannwald würde zerstört werden

Das Forstministerium hatte sich bereits vor einiger Zeit in die Standortsuche eingemischt. Es hat sich gegen den ursprünglich favorisierten Standort der Bahn in den Nürnberger Stadtteilen Fischbach und Altenfurt ausgesprochen. Damals hatte das Ministerium damit argumentiert, dass die geplanten Eingriffe dort zu massiv seien und den für Mensch und Umwelt wichtigen Bannwald nachhaltig zerstören würden. Beim Standort südlich des MUNA-Geländes seien die Umstände ähnlich gelagert, heißt es in dem Schreiben Söders an die CSU in Feucht.

Bei der MUNA ist der Bund gefordert

In der logischen Konsequenz würde das bedeuten, dass der Staatswald südlich der MUNA künftig für das ICE-Werk nicht mehr in Betracht komme, schreibt der CSU-Ortsverband in seiner Mitteilung. Aus seiner Sicht ist das ein Teilerfolg, denn Feucht ist noch mit einer zweiten Fläche im Standortrennen. Für das Gelände der früheren Munitionsanstalt, auf dem noch Gefahrstoffe aus dem Zweiten Weltkrieg lagern, ist der Bund zuständig. Die Feuchter CSU fordert von der Regierungs-Koalition in Berlin, aktiv zu werden, und die Nutzung der MUNA für das ICE-Werk auszuschließen.

Raumordnungsverfahren verzögert sich

Insgesamt hat die Bahn bisher noch drei mögliche Standorte für das ICE-Werk im Großraum Nürnberg. Außer den beiden Standorten bei Feucht ist auch eine Fläche bei Harrlach (Landkreis Roth) im Gespräch. Eigentlich wollte die Bahn mit den verbliebenen Standorten noch im vergangenen Jahr ins Raumordnungsverfahren gehen. Doch das hat sich verzögert.