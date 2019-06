Kampf gegen Gänsekot am Badesee: Jagen oder putzen?

Graugänse, Kanadagänse und Nilgänse haben in Bayern, vor allem in den letzten Jahren, deutlich zugenommen. In einigen Regionen klagen nicht nur Landwirte über leergefressene Felder. Ärger gibt es auch an Badeseen. Etwa zwei Kilogramm Kot scheiden Gänse am Tag aus. Überall Dreck - im Wasser, am Ufer und auf den Liegewiesen. Den Badegästen stinkt's! Abhilfe soll die Jagd auf die Tiere bringen. Doch stetig steigende Abschusszahlen ändern an der Vermehrung der Gänse bisher nur wenig.

Gänsekot am Badesee: Im Slalom zum Wasser

Seit ihrer Kindheit gehen Maria Ischimbet und Stefanie Fischer zum Baden an den Karlsfelder See im Landkreis Dachau. Gänsekot gab es hier immer, doch gerade heuer ist es extrem: "Es ist sehr lästig. In diesem Jahr ist es richtig übel geworden", erzählt Stefanie Fischer.

Gänsekot soweit das Auge reicht. An vielen Uferstellen müssen Badegäste lange suchen, bis sie einen kotfreien Platz für ihr Handtuch finden. Keine einfache Aufgabe, gerade mit Kindern. "Es liegen viele Haufen da. Man muss schauen, dass man sich nicht reinsetzt und reinsteigt", klagt Maria Ischimbet.

Laut Landratsamt Dachau sind mittlerweile im Sommer über 100 Gänse am Karlsfelder See beheimatet. Zahlreiche Methoden, dem beschissenen Problem Herr zu werden, wurden mittlerweile erprobt. Leider nur mit wenig Erfolg.