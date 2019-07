Kampf gegen Falschparker in Nürnberg

Die Kampagne habe zwar eine gewisse Wirkung gezeigt, aber nur ein bedingtes Einsehen bei Autofahrern. Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD) fordert deshalb Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf, die Strafen für Falschparker in Feuerwehrzufahrten drastisch zu erhöhen.

Forderung: 100 Euro für Falschparker in Feuerwehrzufahrten

Wenn für Halten oder Parken auf Fahrradwegen ein Bußgeld von 100 Euro erhoben wird, dann müsse dies auch für Halten in Feuerwehrzufahrten gelten. Sowohl der Bayerische als auch der Deutsche Städtetag forderten seit langem ein Anheben der Strafen, so Vogel. Bereits mehrere Anläufe seien unternommen worden, um insgesamt die Bußgelder bei Falschparken zu erhöhen.

Derzeit gilt: Werden Falschparker ohne Behinderung eines Rettungseinsatzes erwischt, müssen sie zwischen zehn und 35 Euro zahlen. Werden Rettungskräfte behindert, erfolgt eine Sofortanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 65 Euro.

Intensivkontrollen im Nürnberger Stadtgebiet

Sowohl im November 2018 als auch im Juni dieses Jahres führten Polizei und kommunale Verkehrsüberwachung jeweils an drei Tagen Intensivkontrollen im Stadtgebiet von Nürnberg durch. Dabei wurden im November 1.125 Verwarnungen für Falschparker, darunter 43 wegen Parkens in Feuerwehranfahrtszonen geahndet. In diesem Juni waren es 659 Falschparker, darunter 32 in Feuerwehranfahrtszonen.

Die Parkmoral habe insgesamt in den letzten Jahren abgenommen, stellte der Leitende Polizeidirektor Herrmann Guth fest. Solche Kontrollen seien eine Daueraufgabe der Polizei geworden.

Zu viele Falschparker

Die kommunale Verkehrsüberwachung sieht ebenfalls nur eine "scheinbar bedingte" Einsicht bei Autofahrern. Im vergangenen Jahr wurden in Nürnberg 4.000 Verwarnungen wegen Falschparkens ausgesprochen, bis Ende Juni dieses Jahres wurden rund 1.900 Fälle gezählt.

Anlass der Kampagne "Falschparken kostet Leben!" waren Behinderungen von Rettungseinsätzen im vergangenen Jahr. Die Feuerwehr konnte nicht zum Einsatzort vordringen, weil parkende Autos die Straßen versperrten.