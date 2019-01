Kampf gegen Extremisten - Ehrung für Projekt "MotherSchools"

"Die Teilnehmerinnen haben schwerpunktmäßig einen türkischen, arabisch/syrischen und russischen Hintergrund. Grundsätzlich steht das Projekt allen besorgten Müttern jeglicher Herkunft und Religion offen." Bayerisches Sozialministerium

Seit September 2018 wurden sie an insgesamt vier Standorten für die Gefahren radikaler Ideologien sensibilisiert und im Umgang mit ihren heranwachsenden Jugendlichen gestärkt. Im Rahmen des Festakts in Aschaffenburg würdigt Bayerns Sozialstaatssekretärin Carolina Trautner das Engagement der Frauen, gemeinsam mit Edith Schlaffer, Gründerin der Nichtregierungsorganisation "Frauen ohne Grenzen", die die MotherSchools bereits in mehr als 10 Länder getragen hat. "MotherSchools" gibt es seit 2017 in Bayern. Der Freistaat hat als erstes Bundesland das weltweit erfolgreiche Projekt nach Deutschland geholt. Am ersten und zweiten Projektdurchlauf haben bisher insgesamt 180 Mütter teilgenommen (120 im aktuellen Durchlauf, 60 in der Pilotphase). In Unterfranken gibt es vier Standorte: Schweinfurt, Erlenbach, Würzburg und Aschaffenburg.

Stärkung von Familien

Bis Ende 2017 sind laut dem bayerischen Verfassungsschutzbericht bundesweit mehr als 960 Islamisten aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist, 108 Islamisten kamen aus Bayern. Die MotherSchools der international tätigen Organisation "Frauen ohne Grenzen" wollen Mütter im Dialog mit ihren Kindern und der Familie stärken - um zu verhindern, dass junge Menschen in die Fänge von Terroristen geraten.