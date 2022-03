Kampf gegen Extremismus und Terrorismus: Fünf Jahre ZET

Die Axt-Attacke im Zug in Würzburg, das rassistisch motivierte Attentat am Olympia Einkaufszentrum in München und der Anschlag in Ansbach – insgesamt zwölf Tote, zahlreiche Verletzte, all das geschah im Juli 2016 binnen weniger Tage. Die Politik reagierte, und einige Monate später nahm die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus – kurz ZET – ihre Arbeit auf.

Die Bedrohungslage hat sich gewandelt

Anfangs stand bei der ZET vor allen die Gefahr vor Islamismus im Zentrum, inzwischen hat sich die Bedrohungslage und damit auch der Arbeitsschwerpunkt verschoben. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) bilanzierte schon vor einem Jahr, dass am Beginn ein ganz großer Tätigkeitsbereich der Kampf gegen Islamismus gewesen sei. Diese Zahlen seien zurückgegangen und die Zahlen im Bereich Rechtsextremismus gestiegen.

Hoher Anteil im rechten Spektrum

So richteten sich etwa im Jahr 2020 zwei Drittel der rund 400 Ermittlungsverfahren gegen Täter aus dem extrem rechten Spektrum, etwa gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis Cham, der Terroranschläge vorbereitet hatte oder gegen einen Waffenhändlerring, zu dem auch die Mitarbeiterin eines bayerischen AFD-Bundestagsabgeordneten Kontakt gehabt haben soll.

Ein besonderes Augenmerk legen die Ermittler inzwischen auf Hate Speech, also Hetze im Internet. So schaltete sich die Zentralstelle vergangenen Dezember ein, nachdem der Bayerische Rundfunk Interna aus einer AFD-Chat-Gruppe enthüllt hatte. Mitglieder hatten dort ihre Gewalt- und Bürgerkriegsfantasien ausgetauscht.

Derzeit 44 sogenannte Gefährder - 37 davon im Ausland

Derzeit stufen die bayerischen Behörden 44 Menschen als sogenannte Gefährder ein. Von ihnen werden 37 dem "religiös-motivierten Bereich" zugeordnet, wie der ehemaliger Leiter der ZET, Georg Freutsmiedl, sagte. Die meisten dieser 37 befinden sich seinen Angaben zufolge im Ausland, sieben haben ihren Wohnsitz in Bayern, sechs sitzen im Freistaat in Haft.

Aus dem rechtsradikalen Spektrum beobachten die bayerischen Ermittler vier Gefährder, von denen zwei in Haft sitzen; aus dem linken Spektrum gilt den Angaben zufolge derzeit niemand als Gefährder. Zudem gelten noch drei Unterstützer der kurdischen Arbeiterpartei PKK als Gefährder. Auch sie sitzen in Haft.

Auch Antisemitismus liegt im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt der ZET ist der Antisemitismus. Dafür wurde ein Sonderbeauftragter bestellt, der auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeitet, etwa mit der "Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern", kurz RIAS. Leiterin Annette Seidel-Arpaci beschreibt, dass sich im Bereich Antisemitismus ihren Erfahrungen nach schon etwas getan habe. Gleichwohl erreichten sie auch immer wieder andere Erfahrungen, etwa von Betroffenen, die darauf schließen lassen, dass es schon Sensibilisierung und Fortbildung braucht, damit "die einzelne Beamtin oder der einzelne Beamte auch wahrnimmt, erkennt, dass es sich um antisemitische Aussagen oder eine antisemitische Tat handelt".

Das zeigte sich zuletzt auch immer wieder bei den sogenannten Anti-Corona-Protesten, wo Teilnehmer gelbe Judensterne mit der Aufschrift "ungeimpft" zur Schau stellten und so die realen Opfer des Naziregimes verhöhnten und den Holocaust verharmlosten.

Vielfältige Tendenzen

Und das sei nicht die einzige bedenkliche Tendenz bei den Corona-Protesten, sagt der Fachjournalist und Extremismus-Experte Robert Andreasch. Das Ganze reiche ja schon längst bis hin zu Umsturz- und Vernichtungsfantasien, es komme regelmäßig zu Gewalt gegen Testzentren, Impfzentren, Gesundheitsämter. Er habe nicht das Gefühl, dass Behörden oder die Gesellschaft insgesamt die Gefahren bereits erkannt hätten.

Umso wichtiger, dass Bayerns Behörden und damit auch die Zentralstelle gegen Extremismus und Terrorismus die Corona-Leugner-Szene genauer beobachten, sagt Andreas. Das Gewaltpotenzial der Szene und damit auch die Gefahr, dass einzelne zu terroristischen Mitteln greifen, sei nicht zu unterschätzen.

Justizminister Eisenreich zum fünfjährigen Bestehen der ZET

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) zieht zufrieden Bilanz zur Arbeit der Zentralstelle. 2.000 Verfahren seien seit der Gründung geführt worden, erklärte er im "BR24 Thema des Tages". "Wir haben auch den Tätigkeitsbereich in den vergangenen zwei Jahren noch einmal ausgeweitet, insbesondere auf Hate Speech und Antisemitismus. Die Bilanz ist, dass diese Spezialeinheit notwendig ist, dass sie aber auch wirklich sehr erfolgreich arbeitet."

Der Staat müsse immer vorbereitet und wachsam sein, weil man nie wisse, wann ein Anschlag kommt, sagte Eisenreich außerdem. "Deshalb ist es wichtig, dass man Strukturen hat, die sowohl präventiv arbeiten als auch schnell reagieren können, sollte etwas passieren."

Statistisch liege der Schwerpunkt der Motive bei den Verfahren im rechten Bereich. Eisenreich zeigte sich überzeugt, dass die Behörden in Bayern entschieden gegen Bedrohungen vorgehen. "Das ist ein Markenzeichen bei uns in Bayern, dass die Sicherheit großgeschrieben wird." Justiz und Polizei seien sehr entschlossen und konsequent. Gerade durch die Zusammenarbeit seien die Sicherheitsbehörden sehr erfolgreich.