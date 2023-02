Kampf gegen die Zeit: Ein Jahr warten auf ein Spenderherz

Vor ein paar Wochen wäre es fast soweit gewesen: Es habe wohl ein Spenderherz gegeben, das für ihn in Frage gekommen wäre, sagt Jürgen Nitschke. Doch dann habe wieder ein Parameter nicht gepasst. Nitschke muss weiter warten. Geduldig bleiben, in seinem wenige Quadratmeter großen Patientenzimmer am Regensburger Uniklinikum, das nun schon seit Monaten sein Zuhause ist. Seit einem Jahr hat er das Klinikgelände nicht mehr verlassen. Erst ein Spenderherz kann dem 54-Jährigen wieder Freiheit schenken.

Infarkt erst spät diagnostiziert

Es ist Sommer 2021, als Jürgen Nitschke in der Arbeit nicht ganz wohl ist. Nitschke hat einen Herzinfarkt, verspürt aber nur eine Art Sodbrennen. Er fährt noch Kollegen des Gerüstbaubetriebs nach Hause. Am nächsten Tag geht er wieder zur Arbeit. Im Lager des Betriebs bewegt er mit Maschinen große Lasten. Erst nach fünf Tagen ist klar, dass es nicht nur ein harmloses Sodbrennen ist. Der Hausarzt macht ein EKG, Nitschke wird ins Krankenhaus gefahren. An das, was dann passiert, kann sich Nitschke nicht mehr erinnern.

Bei einem Ausfall bleiben ihm nur Minuten

Wochen später wacht er auf der Intensivstation aus dem Koma auf. Aus seiner Brust kommen Schläuche, verbunden mit einer großen Glasglocke, die das Blut durch den Kreislauf pumpt. Das externe Herz ersetzt eine seiner Herzkammern. "Am Anfang dachte ich, dass das wie die anderen Geräte wieder wegkommt", sagt Nitschke. Doch das externe Kunstherz wird von nun an sein ständiger Begleiter. Auf einem Wägelchen muss er das Gerät hinter sich herziehen. Sollte das Gerät ausfallen, sagt Nitschke, bleiben ihm noch zehn bis zwölf Minuten. "Dann wär das Ganze Geschichte."