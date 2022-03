Kampf gegen die Wegwerfgesellschaft: Das Repaircafé Buchloe

Bernhard Lupbrand packt sein schwarzes und kompaktes analoges Radio aus einer Tüte. Er will das Gerät mit einem digitalen Empfänger ausstatten lassen – um endlich störungsfrei Radio zu hören. Darum besucht Lupbrand im neu eröffneten AWO-Repaircafé in Buchloe. "Das Gerät ist relativ neu, ist kaum benutzt", sagt Lupbrand. Es sei mehr als schade, es wegzuwerfen.

Gegenstände reparieren, statt wegwerfen

Auch für Karin Pfisterer kommt nicht in Frage, ihre alte Kaffeemühle einfach im Müll zu entsorgen. Sie will im Repaircafé herausfinden, warum sie mit der Mühle keine Bohnen mehr mahlen kann. Ein Mitarbeiter schraubt die Mühle auf, zusammen schauen sie rein und entdecken, dass an der Mechanik etwas defekt ist. "Drinnen ist etwas gebrochen. Ein Teil, das man leider ad hoc nicht reparieren kann. Aber es gibt mehrere Ideen, wie es repariert werden kann", sagt Pfisterer und packt ihre Kaffeemühle wieder ein. Sie muss also noch ein bisschen warten, bis sie ihre Kaffeebohnen wieder selbst mahlen kann.

Repaircafé Buchloe setzt auf Nachhaltigkeit

Alte oder defekte Geräte zum Laufen zu bringen, statt sie wegzuwerfen – dieses Ziel verfolgen alle hier im Repaircafé Buchloe. Ein Team von gut 15 ehrenamtlichen Mitarbeitern schraubt, lötet oder klebt – In den meisten Fällen können die Gegenstände repariert werden. Geplant ist, das Repaircafé einmal im Monat durchzuführen.

Elektrogeräte, Unterhaltungselektronik, Kaffeemaschinen, Spielzeug, Möbelstücke, Fahrräder – all das kann mitgebracht werden ins Repaircafé. Ressourcen schonen, Nachhaltigkeit, Wertschätzung – das sind die wichtigen Stichworte, sagt Café-Mitbegründer Michael Jocham. "Das ist in der heutigen Zeit der Wahnsinn. Wir reden über Nachhaltigkeit und Klima . Und wenn Sie sich die Wertstoffhöfe anschauen bei uns, was da an Geräten drinnen liegt", klagt Jocham. Auch Fahrräder würden dort entsorgt – und das bloß, weil sie einen Platten hätten.

Michael Jocham und seine Mitstreiter haben schon mehrere – teils sogar voll funktionsfähige – Geräte vom Wertstoffhof gerettet. Die Wegwerfgesellschaft ist ihnen ein Dorn im Auge.

Nicht immer lohnt sich das Aufrüsten von Geräten

Bernhard Lupbrand will sein Radio gerne weiter benutzen und es mit einem digitalen Empfänger ausstatten – doch das rentiert sich nicht, sagt Experte Franz Mayer, der das Radio genau unter die Lupe nimmt. Und beim Einschalten zeigt sich: Das Gerät springt plötzlich gar nicht mehr an. "Wir können das Radio natürlich aufmachen, mal gucken, wo es klemmt. Oder Sie probieren es nochmal daheim mit einer Fernbedienung", schlägt Mayer erstmal vor. Das will Bernhard Lupbrand auch machen, denn vorschnell gibt er sein Radio nicht auf. Wegwerfen ist für ihn die schlechteste Option.