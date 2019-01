Kampf gegen den Leerstand in Bayreuth, Hof und Wunsiedel

Leerstehende Gebäude in den Innenstädten wiederbeleben und in Zukunft vermeiden – das ist das Ziel des neuen Leerstandsmanagements im Raum Bayreuth, Hof und Wunsiedel. Die beteiligten Landräte und Bürgermeister haben am Montagabend in Bayreuth einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet. In den vergangenen Jahren hat sich das Konsumverhalten so verändert, dass viele kleine Ladengeschäfte, gerade in dünner besiedelten Regionen schließen mussten. Gleichzeitig entstehen an den Ortsrändern immer mehr Gewerbegebiete – auch mit Einkaufszentren.

Ziel: Ortskerne sanieren und Bestandshäuser nutzen

Beim neuen Leerstandsmanagement gehe es vor allem darum, Ortskerne zu sanieren und bestehende Häuser zu nutzen – statt außerhalb neue Häuser zu bauen, so Hofs Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. In den kommenden zwei Jahren sollen leerstehende Immobilien erstmals flächendeckend und landkreisübergreifend in einer Datenbank erfasst werden.

"Häuser sind das Gesicht einer Region – und das wollen wir schöner machen, als es im Moment ist.“ Fabian Höhne, Leerstandsmanager im Landkreis Hof

"Wir wollen vor allem die Innenstädte wiederbeleben, junge Familien in den Ort zurückbringen, bestehende Immobilien nutzen und vermeiden, dass zusätzliche Flächen außerhalb verbaut werden", so Fabian Höhne, Leerstandsmanager im Landkreis Hof. Weil die Landkreise Bayreuth, Hof, Wunsiedel und die Städte Hof und Bayreuth ähnliche Probleme haben, haben sie sich in diesem Projekt zusammengeschlossen.