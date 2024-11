13.11.2024, 17:37 Uhr Bildbeitrag

Gegen Deepfakes: Bayerisches Start-up erhält 350.000 Euro

Täuschend echt und gefährlich: Deepfakes führen viele Menschen hinters Licht. Das Startup Neuraforge mit Sitz in Irschenberg und München will es leichter machen zu unterscheiden, was wahr ist und was fake. Und hat dafür einen Förderpreis bekommen.

Von Jonas Breitner