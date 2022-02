Kampf gegen Brustkrebs – Bloggerin aus Aschaffenburg macht Mut

Eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs - und das Risiko steigt mit zunehmendem Alter. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei 64 Jahren. Soweit die Statistik, nachzulesen auf der Seite der Deutschen Krebsgesellschaft. Für Christine Raab aus Schimborn im Landkreis Aschaffenburg kam die Diagnose im November 2014. Da war sie 31 Jahre alt.

"Es wurde gesagt, du hast jetzt Brustkrebs, aber es hat sich gar nicht so angefühlt", beschreibt die sportliche Frau im Gespräch mit BR24 die damalige Situation. Erst als die Ärztin von Chemotherapie gesprochen habe, sei es ihr richtig klar geworden. "Ich hatte dieses Bild von glatzköpfigen, krank aussehenden Menschen vor mir, und dass ich jetzt eine davon bin." Kurz darauf suchte sie Austausch und Hilfe im Internet.

"Prinzessin uffm Bersch" – Internetblog von Nicole Kultau

Christine Raab stieß bei ihrer Suche rasch auf den Blog von Nicole Kultau. Sie hatte ihre Diagnose Brustkrebs im Mai 2010 bekommen, schrieb ihre Geschichte auf und begann 2012, den Verlauf ihrer Krankheit in einem Blog auf Facebook zu veröffentlichen. Ein Jahr später ging ihre eigene Webseite an den Start: prinzessin-uffm-bersch.de. Mittlerweile hat die Seite jedes Jahr gut 50.000 Besucherinnen. "Anfangs war es für mich selbst mehr Therapie", erzählt die Bloggerin.

Mittlerweile findet sich auf ihrer Seite mehr als nur ihre eigene Geschichte. Es gibt viele Informationen rund um die Krankheit, Therapie und die Zeit danach. Außerdem finden sich Gastbeiträge von anderen Frauen und Tipps für Angehörige. Das wichtigste Ziel sei es aber, Mut zu machen und den Betroffenen zu vermitteln: Du bist nicht alleine, so Kultau.

Verständnis und Hilfe von anderen Betroffenen

Das wusste auch Christine Raab damals zu schätzen. In ihrem Umfeld habe sie niemanden mit Brustkrebs gekannt. Einen Austausch gerade auch bei medizinischen Fragen gab es zunächst nicht, bis sie im Internet auf andere Betroffene und den Blog von Nicole Kultau stieß: "In einem Blog schreiben die Menschen verständlich, ohne irgendwelchen Experten-Sprech oder so. Du liest das und kannst es verstehen." Wichtig war ihr auch der Austausch mit den Betroffenen, weil diese das selbst mitgemacht hatten, Freunde im Umfeld eben nicht: "Die wissen einfach, wovon du sprichst, und auch das kann einfach schon reichen in dem Moment."

Nicole Kultau bietet auf ihrer Seite auch einen "Briefkasten": Frauen können Anfragen an sie schicken. Dabei kann es um Informationen zur Behandlung gehen, Empfehlungen zu Anlaufstellen oder helfenden Organisationen, aber auch das ganz persönliche Gespräch: "Ich kann keine ärztliche Beratung geben, aber ich kann als Patientin weitergeben, was ich jetzt machen würde. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich meine Telefonnummer angebe, damit die Frau mit mir direkt in Kontakt treten kann."

Name des Blogs als Hommage an einen Freund

Für die Bloggerin ist die Hilfe für andere Frauen eine Herzensangelegenheit. Ihr selbst sei es immer wichtig gewesen, nicht aufzugeben und nicht den Mut zu verlieren. Natürlich gehe es einem in dieser Zeit auch mal schlecht. Dazu gehöre auch Weinen und Toben. Ihr grundsätzlicher Tenor sei aber: "Das Leben hat es trotz allem gut mit mir gemeint, und das ist etwas, das ich an betroffene Frauen weitergeben möchte," sagt Kultau.

Den Namen "Prinzessin uffm Bersch" hat der Blog übrigens einem sehr guten Freund von Nicole Kultau zu verdanken. Er habe sie damals in der schweren Zeit begleitet und viel besucht. Damals wohnte sie in Aschaffenburg in einer Wohnung im vierten Stock mit wunderbarem Blick auf das Schloss Johannisburg. "Mein Freund sagte damals immer wieder: Du bist halt die Prinzessin uffm Bersch."